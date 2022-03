An-Dorra on valmiina käynnistämään kautensa - ”Kun vain hevonen ja äijä pysyvät terveinä, niin uskon, että meillä on hyvä vuosi edessä"

Reino Palomäellä on ravi-Suomelle mielenkiintoisia uutisia: hänen timanttinen tammansa An-Dorra avaa kautensa lauantaina Vermossa.

”Näin vanhan ihmisen silmiin tamma vaikuttaa hirmuisen voitontahtoiselta. Viisas An-Dorra on aina ollut. Kun kaupassa ihmiset tulevat kyselemään tammasta, niin sanon, että se on nyt neljäsosan kovempi kuin oli aiemmin”, kertoo Reino Palomäki kauden avauksen alla.

Viime kauden nelivuotiaiden tammojen Kasvattajakruunun voittoon päättänyt An-Dorra astelee uuden sesonkinsa avaukseen lauantaina. Maharajahin tytär kisaa Vermossa ravattavassa Espoon Palkinnossa. Tammataiston ja muiden Kavioliiga-ravien lähtöjen listat valmistuvat myöhemmin tänään.

An-Dorra on kotimaan kuumimpia nimiä. Ikäluokkalähdöissä menestystä niittäneen tamman voittosumma kipuaa lähes 470 000 euroon.

An-Dorran kasvattaja, omistaja ja valmentaja Reino Palomäki uhkuu kauden avauksen alla tyytyväisyyttä suojattiaan kohtaan.

”Hevosella on kaikki parhain päin, ei paremmin voisi olla. Kelit ovat olleet erittäin hyvät treenata, nyt ne vähän heikkenevät. Vanhalla systeemillä on treenattu talvi. Kerran on käyty radalla, ja tiistaina mennään vielä”, Reino Palomäki valaisee.

”An-Dorra on ollut koko ajan terveenä. Sitä vuohisrupitautia oli meillä muissa hevosissa, mutta ei näissä omissa kasvateissa. An-Dorran toinen takajalka oli turvonnut joinakin öinä, mutta onneksi ei tullut rupia.”

Palomäki luottaa tammaansa heti kauden avauksessa.

”Perjantaina soitin Vermoon ja ilmoitin tamman mukaan. Luulen, ettei se ainakaan paljon häviä parhaille. Sydämessäni uskon, että An-Dorra ei häviä yhtään.”

Palomäki jatkaa, että viisivuotias An-Dorra on aikuistunut talven aikana. Hän sanoo, että An-Dorra on rauhoittunut ja muuttunut entistä määrätietoisemmaksi.

”Näin vanhan ihmisen silmiin tamma vaikuttaa hirmuisen voitontahtoiselta. Viisas An-Dorra on aina ollut. Kun kaupassa ihmiset tulevat kyselemään tammasta, niin sanon, että se on nyt neljäsosan kovempi kuin oli aiemmin.”

Palomäen mukaan Espoon Palkinnon jälkeen An-Dorra nähdään tositoimissa vasta huhtikuussa.

”Tammaderbyn karsinnat ajetaan (20. huhtikuuta), ja jos kutsu tulee Seinäjoelle (Seinäjoki Race 23. huhtikuuta), niin en malta olla ajamatta sitä. Ahdastahan siinä on, mutta hevonen on kovassa kunnossa ja sillä on hirmuinen hinku radoille”, Palomäki lausuu.

Kevään jälkeen päätähtäimet ovat edelleen kotimaassa. Ulkomaan lähtöjä ei ole vielä tarkemmin harkittu.

”Kymi GP on suunnitelmissa, jos mukaan kutsutaan. Ja Suur-Hollola on meidän suurin tavoite”, 86-vuotias Palomäki linjaa kotiratansa Lahden Jokimaan ison kisan osalta.

”Kun vain hevonen ja äijä pysyvät terveinä, niin uskon, että meillä on hyvä vuosi edessä. Ei mulla nyt ole sellaisia kuolemansairauksia. Suomessa on hieno terveydenhoito, ja musta ainakin on pidetty huolta.”

An-Dorran ohjastajavalinnat ovat puhuttaneet raviseuraajia. Viime kauden lopulla tamman kärryillä nähtiin Palomäen vanha luottokuski Antti Teivainen. Hän ohjastaa myös alkavalla kaudella An-Dorraa.

”Teivaisen Antin kanssa on ajot sovittu, eikä hän petä meitä. Antti on paljon ajanut ja paljon voittanut meidän hevosilla. Antti ja vaimovainaani Irja olivat ystäviä. Täytyy kunnioittaa perinteitä”, Palomäki toteaa.

Palomäen pitkäaikainen työntekijä Anna Hiltunen suuntasi hiljattain uusia haasteita kohti. Tallilla aloitti pari viikkoa sitten uutena työntekijänä Janika Tiainen.

”22 hakijaa oli työpaikkaan ja neljä heistä haastateltiin. Janika on fiksu, hienosti kasvatettu ja sivistynyt ihminen”, Palomäki kehuu.