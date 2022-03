Vermon lauantain T75-ravit siirtyvät iltaan

Keliolosuhteet lauantaina pääkaupunkiseudulla ovat ennusteen mukaan sellaiset, että Vermon 75-kierros on siirretty ratkeamaan iltaraveissa.

Anu Leppänen

Vermon T75-ravien siirto lauantaina päivältä illaksi oli ratamestari Juha Keskimaunun mukaan hyvä ratkaisu.

Ravijärjestäjät pääradalla Vermossa ovat päätyneet siirtämään lauantain Espoon Palkinto -ravit alkavaksi kello 19 alkuperäisen kello 13:n sijaan. Lauantai-iltapäivälle on luvattu plusasteita ja auringonpaistetta, mikä Vermossa tarkoittaa epätasaisuutta olosuhteissa. Tiettyihin paikkoihin kaviouraa aurinko pääsee porottamaan esteettä, ja radan pinta voi sulaa liikaa. Illaksi lämpötila painuu jälleen miinuksen puolelle ja olosuhteet ovat taas tasalaatuiset.

"Halusimme tehdä ratkaisun ajoissa, jotta kilpailijat pystyvät huomioimaan aikataulun suunnitelmissaan", Vermon kilpailupäällikkö Miika Lähdeniemi toteaa.

"Samoin yleisö. Lisäksi se on itsellekin ravien järjestäjänä helpompaa näin, kun on paremmin aikaa huomioida esimerkiksi raveihin töihin tulevat ja säätää järjestelyt kohdilleen. Lisäksi ravien tv-ajat muuttuvat ja on monta tahoa, joihin asia vaikuttaa."

Vermon ratamestari Juha Keskimaunu on myös tyytyväinen ratkaisuun.

"Hyvä kun siirretään", Keskimaunu kommentoi.

"Miksi ei olisi siirretty, kun asiaan on tällainen suhteellisen helppo ratkaisu? Kilpaileminen kaviouralla sujuu näin jokseenkin varmasti paremmin kuin olisi tehnyt iltapäivällä. Olin ehdottomasti tämän ratkaisun kannalla."

Linkki Vermon raviradan tiedotteeseen asiasta.

Tästä pääset ratamestari Keskimaunun videohaastatteluun Vermo Areenan sivuilla.

Lauantain ravien 12.3. uusi aikataulu:

Lähtö 1 klo 19.07

Lähtö 2 klo 19.28

Lähtö 3 klo 19.49

Lähtö 4 klo 20.10

Lähtö 5 klo 20.30 – Toto75-kierros alkaa

Lähtö 6 klo 20.51

Lähtö 7 klo 21.12

Lähtö 8 klo 21.33

Lähtö 9 klo 21.54

Lähtö 10 klo 22.15

Lähtö 11 klo 22.35 – Espoon Palkinto