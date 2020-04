Limousinsonneja myydään nettihuutokaupassa

Anne Anttila

Sonnit tulevat Kasvattajaosuuskunta Limousinen jäsentiloilta. Sonneja tulee olemaan yhteensä noin 80, joista myyntiin valitaan noin 20–30. Sonnit ovat huudettavissa viikon verran.

Kasvattajaosuuskunta Limousinen puheenjohtaja Matti Kokkosen mukaan kaikkien ulottuvilla oleva nettikauppa on tätä päivää ja monille tilallisille jo entuudestaan tuttua.

"Olipa artikkeli sitten mikä tahansa, niin nettihuutokauppa on rakennettu tulevaisuuden tekijöille. Tämän innoittamana ryhdyimme poikakodin kanssa kehittämään mahdollisuutta siirtää myös sonnien myynti nettiin. Taustalla ovat lisäksi järkisyyt, joista suurin on jatkuvasti kasvava eläintautipaine. Huutokaupat.comin kautta tapahtuva myynti vähentää navettavierailuja ja lisäksi kaupankäynti voidaan hoitaa suoraan vaikka kotisohvalta", puheenjohtaja Kokkonen listaa tyytyväisenä.

Ehdolle huutokauppaan valitaan noin 80 sonnia osuuskunnan viideltä eri jäsentilalta.

"Itse myyntiin valitaan tästä määrästä noin 20–30 sonnia. Valintaa ei ole vielä tehty, mutta kriteerit tulevat olemaan kuitenkin tiukat. Tilat arvioivat eläimen luonteen, mutta Faban asiantuntijat suorittavat kuitenkin rakennearvostelut."

Valinnan jälkeen huudettavat sonnit siirretään Kaustisella sijaitsevaan Ali-Varilan "poikakotiin", jonne järjestetään myös mahdollinen näyttöpäivä.

Juuso ja Juha Varilan luotsaamassa Ali-Varilan poikakodissa tulee myyntiin vuosikkaita ja puolitoistavuotiaita.

"Tämä siksi, että vuosikkaiden lisäksi kysyntää on myös hieman vanhemmilla sonneilla", Juuso ja Juha tietävät kertoa.

Kasvattajaosuuskunnan kotisivuilta löytyy myytävien sonnien eläinlista. Lisäksi eläimistä otetaan kuvat sekä tehdään videoklippi.

"Haluamme tarjota ostajalle mahdollisimman kattavan kokonaisuuden. Esimerkiksi videoklipiltä voi tarkastella tärkeitä ominaisuuksia, kuten eläimen rakennetta, liikkumista sekä luonnetta."

Laatuaan ensimmäinen limousinpoikien nettihuutokauppa järjestetään huutokaupat.com-sivustolla heti pääsiäisen jälkeen. Varilan ja Kokkosen mukaan huutokauppa on auki noin viikon verran.

"Myytäville sonneille tullaan asettamaan kaksi eri pohjahintaa. Lisäksi ostajille on suunniteltu mahdollisuutta käydä tutustumassa sonneihin paikan päällä, mutta koronaviruksen takia mahdollinen näyttöpäivä on vielä iso kysymysmerkki."

Itse nettihuutokaupan ympärille on rakennettu kuitenkin selkeät pelisäännöt, joista yksi on se, ettei poikakoti rahoita siitossonnihankintoja.

"Tarvittaessa rahoitusta voi tiedustella lihataloilta, kuten esimerkiksi Snellmanilta. Eläinten kuljetuskustannuksista vastaa ostaja, mutta pidämme huolen kuitenkin siitä, että siirrot tapahtuvat asianmukaisesti ja tautivapaissa autoissa."

Kasvattajaosuuskunta toivoo tulevan nettihuutokaupan saavan tulevaisuudessa pysyvän jalansijan

"Aika näyttää. Toivottavasti nettihuutokauppa saa hyvän vastaanoton, sillä tavoitteena olisi järjestää vastaavanlainen myyntitapahtuma vuosittain. Jatkumoa tukee ainakin se, että sonnien tarve on nykypäivänä ympärivuotista ja tautipaine kasvaa entisestään. Nettihuutokauppa on myös turvallinen tapa toimia, sillä kasvattajaosuuskuntana me vaadimme sekä myyjiltä että ostajilta kaikin puolin rehtiä kaupankäyntiä", Kokkonen sanoo.