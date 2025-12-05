Siirry pääsisältöönSiirry hakuun
Tilaa
Hae
Siirry sivupalkkiinSiirry alaosaan
Juuri nyt | Metsäkatoasetuksen lykkääntyminen varmistui
Tilaajalle | Koulu on kokenut muutoksen, joka ei saa asiantuntijalta kiitosta: ”Jo alakoulussa vaaditaan oppilailta sellaista, mikä ei ole mahdollista”