Konekillerin turvallisuuteen panostettu – maskisuositus kaikille

Torstaina Jyväskylässä avautuvat Konekillerin turvallisuuden eteen on tehty jopa enemmän kuin viranomaisten koronavaatimukset edellyttävät. Niin kävijöille kuin näytteilleasettajille halutaan turvallinen tapahtuma, joka on syksyn suurin.

Arto Takalampi

Konekillerin toisen järjestäjän, 2LM:n osakkaat Henrik Kalliola (vas.) ja Marko Toivakka korostavat, että tapahtuman turvallisuuden hyväksi on tehty kaikki mahdollinen, ja enemmän kuin viranomaisvaatimukset edellyttävät. Miehet havainnollistavat Paviljongin sisäänkäynnin edessä, että Konekillerissä on kaikille maskinkäyttösuositus.

Ei ole sattumaa, että 2LM Corporaten osakkaat Henrik Kalliola ja Marko Toivakka ovat Konekillerin tapahtumapaikan, Jyväskylän Paviljongin, edustalla kasvomaskit mukanaan. Tällä he haluavat havainnollistaa, että Konekillerissä on maskisuositus.

"Jokaisen kannattaa siis varautua omilla maskeilla, joskin niitä on myös myynnissä paikan päällä", näyttelyä koordinoiva Toivakka sanoo. 2LM Corporate on Konekillerin toinen järjestäjä saksalaisen DLG Internationalin kanssa.

Konekilleri on käytännössä ainoa maataloustapahtuma Suomessa ja harvinainen Euroopankin mittapuussa. Toivakan mukaan mukana ovat ne yritykset, jotka kokevat tarpeelliseksi päästä tapaamaan asiakkaitaan vielä tänä syksynä.

Ne ovat käytännössä yrityksiä, joilla ei ole valtakunnallista myyntiverkostoa. Niille messut ovat elintärkeä myyntitapahtuma jopa niiden olemassaolon kannalta.

"Näiden takia me teimme päätöksen järjestää Konekillerin tänä syksynä, kun olimme sen luvanneet ja viranomaiset näyttivät vihreää valoa edellyttäen yli 50 hengen velvoittavien turvamääräysten noudattamista", Toivakka sanoo.

"Laadimmekin tarkan varautumissuunnitelman, joka on kiertänyt viranomaistahot aina epidemiologia myöten. Olemme tehneet jopa enemmän kuin pykälät edellyttävät, mikä luonnollisesti aiheuttaa lisäkuluja."

Kalliola ja Toivakka sanovat suoraan, että liiketoiminnallisesti tapahtuma ei kannata. Kalliolan mukaan he haluavat kuitenkin kirjata kulut alas satsauksena tulevaisuuteen, sillä toiminnan on Suomessa jatkuttava.

"Tarjoamme nyt foorumin kaikille halukkaille. Jos emme tässä vaiheessa auta alan toimijoita, ei ole tulevaisuuttakaan", hän painottaa.

Toivakka jatkaa, ettei kukaan tiedä, pitkäänkö poikkeustila jatkuu ja milloin tilanne korjaantuu vai onko tämä uusi normaali.

"Konekilleri on ensimmäinen isomman kokoluokan tapahtuma näissä poikkeusoloissa. Me lähdemmekin nyt testaamaan, miten sen järjestäminen onnistuu tällä formaatilla", hän sanoo.

Maskien käytön lisäksi järjestäjät sekä tapahtumapaikka Paviljonkia hallinnoiva Jyväskylän Messut Oy korostavat kaikille riittäviä turvavälejä, käsihygieniaa, aivastus- ja yskimisetikettiä ja ennen kaikkea saapumista paikalle terveenä.

"Vaikka täällä on tehostettu siivous, paljon käsidesipisteitä, lisävessakapasiteettia ja tuplasti järjestyksenvalvojia valvomassa turvaetäisyyksiä, silti jokaisen vastuullinen toiminta on se kaikkein tärkein", sanoo myyntipäällikkö Hannu Mennala messuyhtiöstä.

"Suositeltavaa on myös koronavilkun lataaminen. Kannattaa lisäksi miettiä, riittääkö tällä kertaa vain koneiden katselu niitä koskematta", Kalliola täydentää.

Turvallisuuden varmistamiseksi luovuttiin myös jonouttavasta lipunmyynnistä ja alkoholitarjonnasta muualla kuin ruokailun yhteydessä. Ravintolassa asiakaspaikat puolitettiin normaalista, samoin käytössä olevassa B-hallissa on normaalia leveämmät käytävät, jotka kaistoitetaan keskiviivalla. Kulku on oikeanpuoleinen.

"On muistettava, että viranomaiset vahtivat, että me noudatamme meille asetettuja järjestämisehtoja muun muassa turvaväleistä", Toivakka sanoo.

Maksuttoman ennakkolipun saa näytteilleasettajilta pyytämällä, mistä on ohjeistus Konekillerin nettisivuilla. Kun kutsut ovat henkilökohtaisia ja kutsutun on ilmoitettava nimensä sekä puhelinnumero tai sähköpostiosoite, kaikkien kävijöiden yhteystiedot ovat tarvittaessa viranomaisten saatavilla.

Järjestäjät uskaltavatkin taata, että Konekillerissä Paviljongissa yhdessäolo on erittäin turvallista ohjeita noudattaen, ja turvallisempaa kuin vaikkapa isoissa kauppakeskuksissa.

"Tiedossa on myös koko ajan reaaliajassa, paljonko sisällä on väkeä. Jos sitä on liikaa, sisäänpääsyä voidaan välillä rajoittaa samoin kuin ravintolassa sen ruuhkautuessa", Toivakka sanoo.

Etäparkkia ei ole, sillä Lutakon alueen ja Matkakeskuksen parkkitalojen kapasiteetin on laskettu riittävän. Sisään Paviljonkiin on käytössä vain yksi, niin sanottu vanha pääsisäänkäynti kaupunginpuoleisessa päässä.

Näyttelyssä on mukana kaikkiaan noin 60 näytteilleasettajaa, jotka täyttävät suurimman eli B-hallin. Alun perin karjataloudenkoneisiin painottuva teema on nyt laajentunut myös puunkäsittelypuolelle. Sisätilaa on 9 000 ja ulkoaluetta 2 000 neliömetriä.

Näyttelyn toisen järjestäjän, DLG Internationalin, edustajia ei matkustusrajoitusten vuoksi ole fyysisesti paikalla. Videoyhteyden kautta DLG on kuitenkin päivittäin läsnä ja muun muassa ohjelmalavan tapahtumassa.

Videoluento ja sen yhteydessä esitettävät kysymykset ovat myöhemmin nähtävissä suomeksi Konekillerin sivuilla.

Järjestäjät toimittavat jo messujen ajan interaktiivista sisältöä sähköisissä kanavissa tukemaan messuja, mikä on uutta. Messuja lähdettiin jo alun perin, ennen ja ilman koronaakin, toteuttamaan diginä tuottamalla muun muassa yritys- ja tuote-esittelyjä.

Konekilleri järjestetään Jyväskylässä 8.–10. lokakuuta.

Konekilleri

Konekillerin aluekartta.