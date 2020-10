"On ehdottomasti hyvä, että näyttely järjestetään, sillä ei maailma koronaan lopu" – Konekilleri käynnistyy torstaina

Petteri Kivimäki

Tänä vuonna Konekillerissä toimitaan korona-tilanteen takia huomattavasti isommin turvavälein kuin viime vuonna KoneAgriassa, josta kuva on otettu. Järjestäjät muistuttavat, että tapahtumaan saa tulla vain terveenä ja kasvomaskin käyttöä suositellaan.

Kolmepäiväinen, karja- ja metsätalouteen painottuva Konekilleri-näyttely järjestetään viikon torstaista eteenpäin Jyväskylän messukeskuksessa. Useimmat näytteilleasettajat osallistuvat näyttelyyn aikaisemman suunnitelman mukaisesti. Osa yrityksistä on perunut osanottonsa.

Seppo Kuisma Oy Halikosta on varannut Konekilleristä laajan, 750 neliön osaston, jonne tulee mukaan kymmenkunta Kire- ja Joutsa-tuotteiden jälleenmyyjää. Suuri osa näyttelyssä esiteltävistä tuotteista siirretään Jyväskylään suoraan Finnmetkon näyttelykentältä Jämsästä.

"Esittelemme Konekillerissä erityisesti Kire-perävaunujamme. Uutuuksina esillä ovat muun muassa salaojasoravaunu, ilmajarruin varustettu 20 tonnin maansiirtovaunu ja kolme erilaista viljakärryä avattavilla laidoilla. Esittelemme myös nivelaisoilla varustetun kymmenen tonnin maansiirtovaunun, jolla pääsee hyvin kiertämään kulmat", yrityksen omistaja Seppo Kuisma kertoo.

Metsään sopivista koneista yritys tuo näytille kuormaimia ja napavedolla varustetun yhdeksän tonnin metsäkärryn. Myös vetokoukkuun pikakiinnityksellä asennettava metsäkuormaimen peräasennuspukki on esillä.

Kuisma kuvailee kuluvaa vuotta yrityksensä kannalta melko normaaliksi.

Kymmenelle työntekijälle ja lähes 50:lle alihankkijalle on riittänyt koko ajan töitä. Koneiden odotusajat ovat olleet hieman normaalia lyhyemmät.

"On ehdottomasti hyvä, että näyttely järjestetään, sillä ei maailma koronaan lopu", Kuisma kiittelee.

Vaasassa toimivassa, luomu- ja nurmiviljelykoneisiin erikoistuneessa BT-Agrossa ollaan samoilla linjoilla Kuisman kanssa.

"Kyllä elämä jatkuu ja yrittäjien on katsottava aina eteenpäin, vaikka vuosi onkin ollut erikoinen. Hoidamme näyttelyn nätisti läpi ja kunnioitamme valitsevaa tilannetta käyttämällä kasvomaskeja ja varaamalla riittävästi käsidesiä", Tom Hellström BT-Agrosta sanoo.

Kahdeksankymmenen neliön osastollaan BT-Agro Oy esittelee muun muassa nurmen täydennyskylvöihin sopivan, nostolaitteeseen kiinnitettävän Green Rake Combi -nurmiäes-kylvökone-jyräyhdistelmän. Suire-vaakatasomurskain on myös esillä.

"Myymme nykyään myös BT-Agro-kevythalleja konevarastoiksi ja lehmien suojaksi laitumille. 18 neliön halli on näytillä myös Konekillerissä."

Hellström muistuttaa, että nurmenviljely- ja muutkin koneet kannattaa tilata hyvissä ajoin ennen vuoden vaihdetta.

"Isojen tehtaiden toimitusajat ovat usein 8–16 viikkoa ja siksi kannattaa tehdä ennakkokauppoja hyvissä ajoin. Silloin koneen saa myös hieman edullisemmin", Hellström kannustaa.

Maitoyrittäjät ry kokoaa perinteiseen tapaan jäsenkuntaansa Konekillerin yhteydessä järjestettävään seminaariin. Yhdistyksellä on osasto myös näyttelyssä.

"On hyvä, että näyttely järjestetään. Ihmisten jaksamisen kannalta on tärkeää, että on mahdollisuuksia käydä jossain ja tavata muita yrittäjiä. Näyttelyjärjestäjät, kuten mekin, huomioimme tietysti sen hetkiset terveyssuositukset ja suhtaudumme niihin vakavasti", toiminnanjohtaja Henna Mero painottaa.

"Näyttelyltä odotamme pitkästä aikaa jäsenten kohtaamisia ja keskusteluita heidän kanssaan. Tietenkin toivomme myös saavamme uusia jäseniä ja osallistujia tuleviin tapahtumiimme."

Maitoyrittäjät aloittaa Aloittavien maitoyrittäjien menestyspolku -valmennuksen, jota yhdistys esittelee näyttelyn ensimmäisen päivän päätteeksi Paviljongin ravintolassa. Samassa yhteydessä järjestetään paneeli, jossa maitoyrittäjät Juha Kantoniemi ja Kaisa Pihlaja haastattelevat neljää panelistia yrittämisen haasteista. Panelistina ovat maitoyrittäjät Hannu Kemoff ja Otto Kokkila sekä sarjayrittäjä Lennu Keinänen ja hyvinvointivalmentaja Tiina Mustonen.

Paneelikeskustelu lähetetään myös verkossa Maitoyrittäjien Facebook-sivulla.

Torstaina aamupäivällä Maitoyrittäjien seminaarissa Paviljongin auditoriossa futuristi Perttu Pölönen puhuu aiheesta ”Onko tulevaisuus keinoa vai aitoa?”. Luennon alustuksena kuullaan maitoalan ajankohtaisia kuulumisia muun muassa imagotyöstä ja tilojen jatkamissuunnitelmista Euroopan tasolla.

Konekilleri järjestetään Jyväskylässä 8.–10. lokakuuta.

