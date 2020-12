Traktorikauppiaat järjestäytyivät – oma jaosto Tekniseen kauppaan

Timo Aalto

Traktorimyyjät aikovat ryhtyä keräämään tietoja työkoneiden markkinoista vuosien tauon jälkeen.

Traktorikauppiaista koostuva rekisteröimätön Traktorimyyjien yhdistys on lähtenyt mukaan Teknisen kaupan liittoon. Liiton alle on perustettu uusi maatalouskonejaosto, jonka perustajajäseninä on kuusi merkittävää maatalouskoneiden myyjää.

Teknisen kaupan liitto tiedotti asiasta kotisivuillaan lokakuun puolivälissä. Toimintaa aloitellaan vuodenvaihteen tuntumassa, toteaa jaoston puheenjohtaja Risto Varis Hankkijalta.

Asiaa on mietitty vuoden verran, Traktorimyyjissä aiemmin puheenjohtajana ollut Varis toteaa.

"Traktorimyyjät jää nyt tauolle, pöytälaatikkoon", Varis sanoo.

Tässä vaiheessa mukaan ovat lähteneet Agritek, Hankkija, Lantmännen Agro, NHK-Keskus, Turun Konekeskus ja Wihurin Tekninen Kauppa, mutta ovet luvataan pitää auki muillekin.

Variksen mukaan jaosto on traktoreita ja maatalouskoneita, niiden lisälaiteita sekä varaosia ja konetarvikkeita valmistavien, maahantuovien, huoltavien ja niitä myyvien yritysten liittymä.

Edunvalvonta kuuluu luonnostaan jaostolle. Sen rinnalla aiotaan koota maatalouskoneiden ja ennen kaikkea työkoneiden myyntitilastoja, mikä on ollut vuosia tauolla. Jos hyvin käy, tietoja ehditään kerätä jo tämän vuoden myynneistä, Varis miettii.

Traktorit ja ehkä puimurit rajataan ulkopuolelle, mutta muita työkoneita ja niiden menekkiä on tarkoitus seurata, Varis sanoo.

Hänen mukaansa Teknisen kaupan liitolla on vahvaa näyttöä markkinatiedon keräämisestä. Rekisteröitynä yhdistyksenä se pystyy tekemään enemmän kuin traktorimyyjät.

"Jouduimme pitämään visusti huolta siitä, mitä kilpailijoina saatoimme keskustella", Varis sanoo.

Liiton puolelta jaoston asioita hoitaa johtava asiantuntija Juha Ala-Hiiro.