Metsäkoneyrittäjä toivoo pakkasia apuun – koneet seisoivat loppusyksyllä

Mänttäläinen metsäkoneyrittäjä Timo Häkkinen toivoo loppuvuodeksi pakkasia märkien metsäpohjien kovettamiseksi, sillä kuluva vuosi on koetellut jo muutenkin koneyrittäjiä. Hän urakoi Mänttä-Vilppulan ympäristössä viidellä koneketjulla.

Metsä-Häkkinen Oy

Koneyrittäjä Timo Häkkisen (vas.) täytyi rajoittaa hakkuukohteita marraskuun puolivälissä märkien metsänpohjien vuoksi. Pahimmillaan töissä oli vain yksi korjuuketju. Motoa ajoi metsäkoneenkuljettaja Tommi Hietanen.

Tilanne on poikkeuksellinen marraskuun puolivälissä Mänttä-Vilppulassa Metsä-Häkkisen työmaalla. Aiemmat sateet olivat pehmittäneet märät metsäpohjat siihen kuntoon, että metsäkoneyrittäjä Timo Häkkinen laittoi koneet seisomaan.

"Jatkamme vain yhdellä ketjulla, joka oli harjuisella maisemahakkuukohteella asvaltoidun tien varressa ja sen lähettyvillä", Häkkinen sanoo.

Edellispäivänä Häkkinen oli käynyt tutkailemassa leimikkovarannon, mihin koneilla pääsisi pohjia pahoin sotkematta. Korjuu näytti kuitenkin niin hankalalta, että hän päätti seisauttaa koneet hetkeksi.

"Toiveena luonnollisesti olisi, että pakkaset kovettaisivat pian märät metsäpohjat", hän kuvaa tilannetta. Jos lumi sataa täysin pehmeään ja märkään maahan, pohjat jäävät talven ajaksi pehmeiksi.

Märät metsäpohjat eivät Häkkisen mukaan ole nyt ainoa ongelma. Kelirikko on pehmentänyt myös alemman tieverkon tiet, mikä alkaa rajoittaa puun kaukokuljetusta ja muutakin raskasta liikennettä kuten lavettikuljetuksia.

"Teiden pinta ehti jo jäätyä, mutta kun tiet nyt sulivat, pinta on hyvin pehmeä. Pidemmälle jatkuessaan se on ongelma, sillä kelirikkoleimikoiden määrä on rajallinen", Häkkinen havainnollistaa.

Loppumassa oleva kalenterivuosi on ollut riittävän hankala metsäkoneyrittäjille ilman syksyisiä korjuuongelmiakin. Teollisuuden lakot ja työsulku kavensivat yrittäjien tuloja, kun koneet toppasivat useammaksi viikoksi.

Kaiken päälle tuli korona, joka heilautti puunjalostustuotteiden kansainvälisiä markkinoita. Häkkisen mukaan varsinkin kevät oli markkinoiden ja puukaupan kannalta epävarmaa aikaa, mutta tilanne on muuttumassa.

"Vielä alkusyksystäkin puukauppa oli odottavaa eikä käynyt viime vuosien tapaan, mutta vähitellen sekin on piristynyt ja korjattavia leimikoita tulee", hän sanoo.

Häkkisellä on viisi koneketjua niin, että viiden moton perässä ehtii ajamaan neljällä ajokoneella. Metsä Groupin Äänekosken tehtaan käynnistymiseen Häkkinen varautui jättämällä vaihdossa lisäkoneen harvennuksille.

"Viime talven tapahtumien vuoksi sitä ei suurimmaksi osaksi tarvittu. Uskon, että tästä eteenpäin biotuotetehdas tasaa työllisyyttä ja vähentää vuosittaisia vaihteluja", sanoo koko yrittäjäuransa Metsä Groupille urakoinut Häkkinen.

Hänellä on alueurakointisopimus, jolloin hän vastaa siitä, että leimikoilta tulee puuta sovitusti tienvarteen.

Hyvänä puolena Häkkinen pitää, että viime talvikauden lyhyestä korjuukaudesta huolimatta talvileimikoita saatiin korjattua kiitettävästi eikä niitä jäänyt paljoakaan rästiin.

Häkkinen aloitti koneurakoinnin vuonna 1994, kun lama vei maansiirtoalan työpaikan ja hän osti työkaverin kanssa puoliksi moton. Vuodesta 1999 lähtien hän on toiminut yksin yrityksessä, jonka hän yhtiöitti vuonna 2002.

Sen jälkeen hän kasvatti vähitellen konekantaansa nykyiseen viiteen ketjuun. Alusta lähtien kaikki koneet ovat olleet Ponsseja

"Muitakin merkkejä on ollut kokeilussa, mutta yhteistyö Ponssen kanssa on ollut luontevaa. Myös huoltosopimus ja varaosapalvelut ovat toimineet hyvin", hän sanoo,

Yritys työllistää 12 ulkopuolista työntekijää eikä Häkkinen ole enää vuoteen ehtinyt metsäkoneen puikkoihin. Päivittäinen työ on yrityksen johtamista, hakkuiden suunnittelua ja järjestelyä sekä koneiden siirtämistä lavetilla hakkuutyömaalta toiselle.

Työmaat keskittyvät vahvalle metsäalueelle Mäntän ympärillä. Äänekosken tehtaan, Jämsänkosken paperitehtaan ja Vilppulan sahan lisäksi alueella on paljon alan teollisuutta, joten kilpailu puusta on kova.

"Toistaiseksi jatkan nykyisellään, mutta laajentaminen hieman isommaksi on kyllä käynyt mielessä", Häkkinen arvioi tulevaisuuttaan.

Hän toimii sekä Koneyrittäjien aluehallituksessa että Mäntän-Vilppulan yrittäjien hallituksessa. Korona riipaisi monilta yrittäjiltä tulot eivätkä valtion tuet riittäneet kompensoimaan niitä.

"Tukien myöntämisperusteet eivät kohdelleet erikokoisia yrityksiä tasapuolisesti. Arvonlisäveron alentaminen tai palauttaminen olisi ollut tasapuolisempi vaihtoehto", Häkkinen huomauttaa.