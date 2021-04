Käsinveistetty hirsi kiinnostaa erityisesti lapsiperheitä: "Rakennus voi kestää helposti 300 vuotta, jos siinä on tarpeeksi korkea kivijalka ja pitkät räystäät"

Hirsirakentamisen suosio on viime aikoina ollut nousussa. Teollisen hirsirakentamisen ohella perinteinen käsinveisto on voimissaan.

Matti Turtiainen

Hirsinen rakennus kelpaa moneen tarpeeseen. Haastatteluhetkellä työn alla oli hirsikehikko muusikkoperheen harjoittelutilaksi, Vesa Sairanen kertoo.

Tuore hirsipinta hohtaa kevättalven auringossa, kun Vesa Sairanen esittelee rakenteilla olevaa hirsirakennusta Punkaharjun Hiukkajoella Savonlinnassa.

"Muusikkoperhe tilasi tämän harjoittelutilaksi. Hirsi on kuulemma akustisesti paras materiaali", Sairanen sanoo ja sivelee hirren pintaa.

Hirsiseinän hyvään akustiikkaan on helppo uskoa, sillä luonnollinen puun pinta on huokoinen ja siinä on kaikuja vaimentavia leikkauksia moneen suuntaan. Juuri niin kuin akustisesti oivallisessa pinnassa tapaa olla.

Sairasella on 28 vuoden kokemus hirsiveistosta ja hän tietää, että hirressä on myös muita ylivertaisia ominaisuuksia. Kun massiivisesta hirrestä tehdään rakennuksen seinää, valmistuu kerralla itse asiassa kolme rakenneosaa.

"Siinä on runko sekä seinien sisäpinta ja ulkopinta samalla kertaa valmis. Kun hirsien väliin laitetaan pellavarive tai lampaanvillaeriste, ei kaupallisia rakennusmateriaaleja paljoa tarvita", Sairanen naurahtaa.

Uudisrakentamisessa hirsi mielletään usein kesämökkien rakennusmateriaaliksi, mutta Sairasen mukaan tilanne on viime vuosina muuttunut. Vapaa-ajan rakennuksia tehdään edelleen, mutta yhä useammin asiakas haluaa hirsisen asuinrakennuksen.

Tyypillinen asiakas on nuori lapsiperhe, joka haluaa ensikodikseen hirsitalon. Toinen iso ryhmä ovat eläkeikää lähestyvät keski-ikäiset, jotka rakennuttavat eläkepäivikseen hirsirakennuksen.

"Tämän päivän kuluttaja on valveutunut ja ottaa asioista hyvin selvää. Asiakkaat ovat laatu- ja hintatietoisia ja tietävät mitä haluavat", Sairanen pohtii.

Kasvava asiakasryhmä ovat syystä tai toisesta allergisoituneet ihmiset, ”homepakolaiset”, joiden on hankittava luonnonmateriaaleista rakennettu talo allergiaoireiden pitämiseksi kurissa.

Seinän on oltava riittävän paksu, kun ympärivuotiseen asumiseen kelpaava rakennus halutaan tehdä hirrestä. Nykyajan rakennusmääräykset lämmöneristysvaatimuksineen eivät salli mitä tahansa.

"Jos talo tehdään pelkästään hirrestä, on seinäpaksuuden oltava vähintään 200 milliä. Muuten ei saa rakennuslupaa."

Niin suuri hirsi löytyy ainoastaan järeästä puusta. Sairasen mukaan tukin rinnankorkeusläpimitan on oltava 40–50 senttiä ja latvaläpimitan 30 senttiä. Sellaisia ei enää joka leimikolta löydy.

"Isoja puita alkaa olla aika vähän. Kyllä ne minun ikäni vielä riittävät, mutta voi olla, että jossain vaiheessa rimaa joudutaan vähän mataloittamaan", Sairanen miettii.

Matti Turtiainen

Lyhytnurkkainen hirsirakennus alkaa olla pitkänurkkaista suositumpi,. Se sopii taajama-alueille. Kuvassa on niin sanottu lohenpyrstönurkka.

Hirsimateriaalia Sairanen hankkii usean toimijan kautta lähialueilta, pääasiassa Kitee-Ruokolahti-Savonlinna -kolmiosta. Puumateriaali on seudulla erinomaista hirsiveistäjän tarpeisiin.

Pienemmät puut Sairanen sahauttaa pelkaksi rahtisahurilla, mutta järeät puut mitallistetaan omalla tukkivannesahalla. Puun käsittelyssä Vesa Sairanen luottaa kokemukseen ja perimätietoon. "Hirreksi veistettävät puut kaadetaan keskitalvella, kun puu on lepotilassa."

"Pelkat kuivuvat vähintään vuoden taapelissa katoksessa ja sen jälkeen vasta aletaan veistää. Näin minimoidaan rakennuksen painuminen.

Sairanen myös korjaa vanhoja hirsirakennuksia, ja miehiä on töissä 3-4 vuodenajan ja työtilanteen mukaan.

Hirsitöitä varten Sairanen on vastikään rakentanut uuden hallin, jossa isonkin hirsirungon mahtuu veistämään ympäri vuoden säältä suojassa.

Tärkeää on, ettei hirsi pääse kastumaan hirrenveiston aikana. Huolella tehty perinteinen hirsirakennus kestääkin sitten useamman sukupolven ajan, hän vakuuttaa.

"Jos hirsirakennuksessa on tarpeeksi korkea kivijalka ja pitkät räystäät, niin rakennus voi kestää helposti 300 vuotta. Vanhin hirsiaitta, jonka olen korjannut, oli rakennettu 1700-luvulla."

Matti Turtiainen

Pelkat kuivuvat vähintään vuoden taapelissa katoksessa.