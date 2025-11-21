Siirry pääsisältöön
Teboil hakeutui yrityssaneeraukseen
Viljelijä menetti 30 hehtaaria vuokrapeltoja kunnan kilpailutuksessa
Vääränlainen säilytys talvella voi rikkoa moottorisahan – tarkista, että nämä asiat ovat kunnossa
Kelit kylmenevät. Sahoja työkseen huoltava Juha Kirri neuvoo, miten sahoja kannattaa säilyttää talvella.
Metsä
Metsäkoneet
21.11.2025
20:00
Aura Pilkama
Artikkelin aiheet
moottorisaha
raivaussaha
koneiden huolto
Aarre
Polttoaineet
