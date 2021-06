Käytettyjen maatalouskoneiden kauppa kukoistaa

Arto Takalampi

Viljan hintojen nousu on lisännyt maatalouskoneiden kysyntää Suomessa ja muualla Euroopassa. Uusien ohella käytetyt koneet ovat tehneet hyvin kauppansa.

Uusia maatalouskoneita ja -kalustoa kuten traktoreita on myyty vilkkaasti, ja vaihtokoneita on tullut myyntiin enemmän kuin ennen. Ne eivät ole kuitenkaan jääneet makaamaan koneliikkeiden takapihoille, vaan uusien tavoin myös käytetyille koneille on ollut hyvin kysyntää.

Vaihtokoneiden kysyntä painottuu samoihin tuoteryhmiin kuin uusien, kertoo myynti- ja jälkimarkkinointijohtaja Tapio Ärölä Hankkijalta.

Patoutunutta kysyntää on ollut muun muassa puimureissa.

Vaihtoon tulleet traktorit ja puimurit ovat menneet rivakasti kaupaksi ja niitä saisi olla enemmän. "Vähänajetuista hyvistä traktoreista on pulaa", kertoo toimitusjohtaja Jouni Oksanen Turun Konekeskuksesta.

Vastaavaa viestiä kuulee myös muilta. Vaihtotraktorimyynti on selvästi edellä vuosien 2018 ja 2019 tasoa. Vähän ajetuttujen koneiden kierto on nopea ja niistä on pientä pulaa, kertoo myyntijohtaja Matti Kallio Valtraa ja Fendtiä markkinoivasta Agco Suomesta.

Suomen tilanne seuraa muun Euroopan kehitystä. Maatalouskoneala elää korkeasuhdannetta, jollaista ei ole koettu tällä vuosituhannella. Konevalmistajien oman kuukausibarometri oli jo huhtikuussa ennätyksellisen korkealla ja toukokuussa noustiin lisää. Toimitusajat venyvät.