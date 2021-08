Ursuksen traktoritehdas haettu konkurssiin

Perinteikäs puolalainen traktoritehdas Ursus päätyi vuosien talousahdingon jälkeen konkurssiin.

Puolalainen traktorivalmistaja Ursus on haettu konkurssiin. Yhtiön noteeraus Varsovan pörssissä lopetettiin 22. heinäkuuta. Vuonna 1893 perustettu yhtiö ehti toimia yli 125 vuotta.

Ursus oli vuosia talousvaikeuksissa eikä vuonna 2019 käynnistetty saneerausohjelma pelastanut yhtiötä. Viime vuoden tulos painui 12 miljoonaa euroa tappiolliseksi.

Talousahdinkoa yritettiin keventää muun muassa myymällä kaksi tuotantolaitosta kaksi vuotta sitten.

Yhtiö onnistui voittamaan vielä useita tarjouskilpailuja Afrikassa kuten Etiopiassa, Tansaniassa ja Sambiassa, mutta sekään ei kääntänyt tulosta.

Ursus on ollut Puolan suurin traktoritehdas ja noin puolet maan 1,5 miljoonasta traktorista on yhtiön tekemiä. Traktorien lisäksi yhtiö teki maatalouskoneita kuten peräkärryjä ja paalaimia sekä sähköbusseja ja -jakeluautoja.

Talouskäänne oli lopulta nopea. Neljä vuotta sitten yhtiö esitteli isosti uutta traktorimallistoa Agritechnica-messuilla Saksassa ja portaattoman voimansiirron tulosta puhuttiin.

Ursusten tuonti Suomeen loppui parikymmentä vuotta sitten.

Yhtiön konkurssista kertoi Profi-lehti: End of the road for Ursus