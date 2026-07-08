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Kuitupuun hinta on noussut alkuvuonna, mutta kaukana viime kesästä − myrskypuun korjuu sävyttänyt puukauppaa
Puukauppa on piristynyt vaisun alkuvuoden jälkeen. Markkinoiden suuntaa määrittävät nyt sekä maailmantalous että sahatavaran kysyntä.
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Metsä
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Puukauppa
8.7.2026
08:00
Henna Lääveri
Artikkelin aiheet
puukauppa
kuitupuu
sahatavara
myrskytuho
metsäteollisuus
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