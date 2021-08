Ensimaistiaiset Sampon uudesta roottoripuimurista: ”Kun Suomessa on näin hieno vehje kerran kehitetty, hienohan sitä on päästä testaamaan"

Arto Takalampi

”Kun Suomessa on näin hieno vehje kerran kehitetty, hienohan sitä on päästä testaamaan", sanoo kurikkalainen Jari Saari uudesta puimuristaan.

Sampo Rosenlew on nimennyt Comia C20/22 2Roto -sarjan mallit hybridipuimureiksi. Niissä on etukelajärjestelmä, mutta perinteisten kohlimien tilalla pyörivät kaksoisroottorit. Ratkaisun luvataan lisäävän puintitehoaa 30 prosenttia.

Jari Saaren hankkima C24 2Roto poikkeaa 22-mallista siinä, että 7,5 kuution viljasäiliö on korvattu 10 kuution säiliöllä, ja painon noustessa on kantavuutta lisätty järeämmällä voimansiirrolla ja etuakselistolla.

”Kun pöytä on 6,9 -metrinen ja viljasäiliö kasvaa, puimurilla saa kerralla puitua kierroksen yhdellä viljasäiliöllisellä”, kurikkalainen Jari Saari perustelee ratkaisuaan.

Tehokkuus on Saaren mukaan tärkeä puimurin ominaisuus, sillä puitava ala vaihtelee vuosittain 500–800 hehtaariin mukaan lukien oman sekä vanhempien tilan vilja-alat. Kaikki oma vilja menee tilan broilereille.

Hän sai hybridipuimurin koepuintiin viime syksyksi ja vakuuttui sen ominaisuuksista.

”Sampolla puitiin märissä olosuhteissa ja se tuntui tehokkaalta sekä polttoainetaloudelliselta. Puimuri pelasi hyvin eikä minkäänlaisia ongelmia ilmennyt. Myös puhdistaminen oli helppoa.”

”Märissä oloissa eurooppalaisessa puimurissa puhallin saa olla täysillä, mutta silti seuloille jää tavaraa. Tässä puhallin oli puolella teholla ja kaikki lensi ulos, joten reserviä on käytettävissä märkyydessä”, hän sanoo syksyn kokemuksistaan.

Ison puintialan vuoksi tilalla on ollut tähän asti kaksi puimuria, molemmat eurooppalaisia ja teknisesti pitkälle varusteltuja. Toinen hankittiin viime vuonna ja toinen kolme vuotta sitten.

Näistä vanhempi meni nyt vaihtoon ja tilalle tulee Sampon hybridi. Sen valintaan Jari Saarella oli edellä mainittujen lisäksi muitakin syitä.

Kun hänellä on muutakin liiketoimintaa ja iso tila johdettavanaan, puinneista vastaavat lähinnä tilan työntekijät. Vaikka he ovat kuinka päteviä, kuskin vaihtuessa kynnys nousta kylmiltään aivan viimeistä huutoa ja hienointa tekniikka oleviin puimureihin saattaa olla korkea.

”Onhan Sampossakin paljon tekniikka, mutta se on vähän pelkistetympi. Silloin käytettävyys on parempi, jolloin siihen löytyy helpommin kuskeja”, hän uskoo.

Saari kaavaili jo viime vuonna, ettei puimuriin nouse, mutta lopulta puintitunteja tuli yllättävän paljon. Kokeilemassa hän käy tänä syksynä uutta Sampoaan, mutta uskoo pääosan puinneista jäävän kuljettajien harteille.

”Kun Suomessa on näin hieno vehje kerran kehitetty, hienohan sitä on päästä testaamaan. Tämän syksyn jälkeen meillä on tästä lisää kerrottavaa”, hän sanoo 20 vuoden puintikokemuksella kaikista päämerkeistä.

Itsekin metallialan yrittäjänä toimivana Saari arvostaa kotimaisuutta ja kotimaisten valmistajien kanssa toimimista aina kuin mahdollista, joten kotimainen valinta oli luonteva. Hän luottaa, että kotimaisessa tuotteessa varaosapalvelu pelaa varmasti ja nopeasti. Takuutakin löytyy kolme vuotta.

”Viime vuonna reilun satasen paineanturin vioittumisen vuoksi eurooppalaispuimuria ei saatu liikkeelle viikkoon, kun osaa jouduttiin odottamaan Euroopasta. Kokemuksesta tiedän, että uusissakin puimureissa voi olla vikoja eikä niitä enää pysty korjaamaan omilla hyppylankavirityksillä”, hän korostaa nopean varaosapalvelun merkitystä.

Sampo Rosenlewin jälkimarkkinointi- ja myyntijohtajan Sami Seppälän mukaan hybridimallia valmistui tälle vuodelle 10 puimurin sarja, josta neljä jäi Suomeen.

Kahden asiakkaalle menneen puimurin lisäksi kaksi on Agco Suomella myynnissä ja koejaossa ensi kautta varten Comia C10- tai C12-puimureiden omistajille.

Arto Takalampi

Sampo Rosenlewin ensimmäiset kaksi uutta Comia-hybridipuimuria toimitettiin tänä syksynä ensimmäisille asiakkaille Suomessa Toholammille ja Kurikkaan.

Arto Takalampi

Jari Saari (oik.), tuotepäällikkö Jani Laine Agco Suomesta ja Saaren työntekijä Atte Ahtiainen varmistelivat viimeisiä säätöjä ennen neitsytpuinnin aloittamista viikko sitten tiistaina.

Arto Takalampi

Sampo Rosenlewin Comia C24 2Roto eroaa C22:sta suuremmalla viljasäiliöllä sekä järeämmällä akselistolla ja voimansiirrolla.