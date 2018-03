”Sesongin kesto määräytyy lämpömittarin mukaan”

Suomalainen Maaseutu 08:28 Antti Savolainen

Kauhavan Hakepalvelu Oy on muutaman vuoden sisään investoinut kovalla kädellä. Yritys on keskittynyt hakettamiseen nelisen vuotta. Sinä aikana on hankittu hakkuri, traktori ja kolme hakeautoa.