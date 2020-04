"Kuolleet ketut oli heitelty tarha-aluetta ympäröivän aidan ulkopuolelle" – Poliisi tutkii kiinalaisomisteisen turkistarhayhtiön tekemisiä sekä Kokkolassa että Uudessakaarlepyyssä

Kokkolassa tutkitaan törkeää eläinsuojelurikosta. Uudessakaarlepyyssä selvitettävänä on ympäristörikkomus.

MIKA HIHNALA

Munsalassa sijaitsevan turkistarhan ympäristöstä poliisi löysi lähes 40 kuollutta kettua. Kuva on otettu maanantaina 13. päivä huhtikuuta eli toisena pääsiäispäivänä.

Kiinalaisomisteinen turkisyhtiö on kasvattanut kettuja omalla tarhallaan Kokkolassa sekä vuokratarhalla Uudessakaarlepyyssä. Uudenkaarlepyyn Munsalassa sijaitsevan tarhan omistaja on suomalainen.

"Poliisi kävi viime viikolla Munsalan-tarhalla, kun sen omistaja teki ilmoituksen vuokralaisensa toimista", rikoskomisario Ove Storvall Pietarsaaren poliisiasemalta kertoo.

Toisena pääsiäispäivänä tehdyn käynnin aikana poliisi löysi turkistarhan ympäristöstä lähes 40 kuollutta kettua.

"Ne oli heitelty tarha-aluetta ympäröivän aidan ulkopuolelle. Aitojen sisäpuolella kymmenkunta naaraskettua juoksenteli irrallaan", Storvall kertoo.

Tapauksen esitutkinta on meneillään.

"Ympäristörikkomuksena asiaa selvitetään. Ympäristösäädöksiä on laiminlyöty, kun kuolleita kettuja on jätetty luontoon lojumaan."

"Kokkolassa saman tarhayhtiön toimia tutkitaan huomattavasti ankarammalla rikosnimikkeellä", Storvall sanoo.

Hän viittaa törkeän eläinsuojelurikoksen tutkintaan, josta Pohjanmaan poliisi tiedotti viime viikon tiistaina.

Poliisi ja eläinlääkäri tarkastivat Kokkolassa sijaitsevan turkistarhan toisena pääsiäispäivänä. Tarkastuksessa ilmeni, että kettutarhalle oli jätetty eläviä eläimiä ravinnotta ja vedettä useiksi viikoiksi. Tarhalta löytyi myös muutamia kuolleita kettuja.

"On syytä epäillä omistajaa törkeästä eläinsuojelurikoksesta", poliisi tiedotti tiistaina huhtikuun 14. päivänä.

Tutkinnan kohteena oleva turkistarhayhtiö on sama, joka alkuvuodesta suunnitteli elävien siitoskettujen vientiä Suomesta Kiinaan. Vientihanke raukesi.

MIKA HIHNALA

