Turvesuosta aurinkopaneelien meri: katso hätkähdyttävät havainnekuvat – Suomen suurimpaan aurinkovoimalaan jopa 400 000 paneelia

Emma Lonka

Heininevan aurinkovoimalaan on suunniteltu 300 000–400 000 paneelia. Tämä havainnekuva esittää näkymän voimalan lounaisnurkkaan. EPV Energian tavoite on, että aurinkovoimala aloittaa toimintansa 2020-luvun aikana.

”Suunnitteilla on suuri, teollisen mittaluokan aurinkovoimala, jonka teho on 80–100 megawattia. Se vastaa noin 20 tuulivoimalan tehoa”, kertoo EPV Energian kehityksestä ja yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja Sami Kuitunen.

Heinineva on turvetuotannossa enää pari vuotta. Kaikkiaan 170 hehtaarin turvesuosta aiotaan ottaa aurinkovoimalan tarpeisiin 140 hehtaarin ala, johon tulisi 300 000–400 000 aurinkopaneelia.

”Jonoon asetettuna niistä muodostuisi noin 150-kilometrinen letka”, Kuitunen havainnollistaa.

Voimala tuottaisi 80–100 gigawattituntia aurinkoenergiaa vuodessa.

EPV Energia on hakenut ja saanut suunnittelutarveratkaisun alueelle.

”Se on lainvoimainen, joten hankkeen jatkosuunnittelulle ei ole estettä”, Kuitunen kertoo.

Seuraava vaihe on rakennussuunnitelman laatiminen.

Aurinkoenergian tuotanto Heininevalla on suunniteltu alkavaksi 2020-luvun aikana. Tarkempaa aloitusvuotta Kuitunen ei ryhdy arvioimaan.

”Sitten, kun teknologia on kaupallisesti kannattavaa”, hän määrittelee.

Teknologia kehittyy vauhdilla.

”Paneelien toimintatapa muuttuu. Uusimmat ovat kaksipuolisia. Myös paneelien koko muuttuu."

Niinpä Heininevalle suunniteltujen paneelien määrä on toistaiseksi arvioitu sadantuhannen tarkkuudella.

Yksittäisen paneelin korkeus maasta on noin neljä metriä.

Nykyinen paneeliteknologia ei riitä teollisen mittakaavan tuotantoon, Kuitunen sanoo.

”Se ei ole vielä markkinaehtoista, se ei siis ole kannattavaa. Ei ainakaan Suomen leveyspiireillä. Talvikaudella auringonsäteilyn määrä on vähäistä."

Kuitusen mukaan aurinkovoimalan tuotantokykyä ei toistaiseksi saada sellaiseksi, että se päihittäisi tuulivoimalan.

”Teknologian kehityksen ansiosta aurinkoenergian käyttö kuitenkin muuttuu koko ajan kannattavammaksi myös Suomessa.”

Voimalan rakentamisessa riittää opeteltavaa ja tutkittavaa.

”Monta asiaa pitää selvittää. Esimerkiksi se, mitä vaikuttaa laitteiston päälle kertyvä lumi.”

Heinineva soveltuu aurinkosähkön tuottamiseen ainakin siksi, että alue on suuri ja avara. Varjostuksiltaan se on lähes esteetön.

Neva sijaitsee noin kahdeksan kilometriä Lapuan keskustasta itään. EPV Energia -konserni omistaa hankealueen maat.

EPV Energian ajatus on, että aurinkovoimaloista voisi tulla yksi uusi hyötykäyttömuoto turvetuotannosta poistuville soille.

”Ja vieläpä uusiutuvaa energiaa tuottava käyttötapa”, Kuitunen sanoo.

EPV Energia Oy:n kotipaikka on Vaasa. Yrityksen suurin omistaja on Vaasan Sähkö Oy, jonka osuus osakkeista on yli 40 prosenttia. Vaasan Sähkön lisäksi omistajina on parikymmentä muuta energiayhtiötä.

EPV Energia tuottaa ja hankkii noin viisi prosenttia kaikesta Suomessa tuotettavasta sähköstä.

Yrityksen liikevaihto vuonna 2019 oli 343 miljoonaa euroa.

Emma Lonka

Heinineva sijaitsee noin kahdeksan kilometrin päässä Lapuan keskustasta. Tämä havainnekuva kertoo, miltä aurinkopaneelien 140-hehtaarinen kenttä näyttäisi lännestä katseltuna.