MT selvitti maakuntien kasvuyritykset: Kiteeläinen biokaasulaitosten toimittaja ylsi kunnon loikkaan

Kari Salonen

Teollisuuskoon biokaasua. EcoProtech Oy on rakentanut uuden biokaasulaitoksen Etelä-Karjalan Jätehuollolle Lappeenrannan Kukkuroinmäelle. Etelä-Karjalan Jätehuollollon käyttöinsinööri Vesa Kelarannan takana on suuri kaasukello, johon biokaasu varastoidaan.

Kiteeläinen EcoProtech Oy lähes kuusinkertaisti liikevaihtonsa 21 miljoonaan euroon viime tilivuotena. Kierrätystalouteen perustuva biokaasu on ollut EcoProtech Oy:n kasvuloikan ”draiveri”. Biokaasulaistosten suunnitteluun ja toimituksiin sekä biokaasun jalostukseen, jakeluun ja kuljetukseen profiloitunut EcoProtech hallitsee biokaasuketjun teknologian alusta loppuun.

Yhtiö nousi viime vuoden liikevaihdollaan Maaseudun Tulevaisuuden keräämän 50 kasvuyrityksen listan ykköseksi.

Toimitusjohtaja Simo Rantanen kertoo MT:lle, että yhtiön liikevaihto on jatkanut 15–20 prosentin kasvussa myös koronavuotena 2020.

”Olemme teollisen laitoskoon biokaasulaitosteknologian suunnittelija ja toimittaja. Hallitsemme teknologian biokaasun tuottamisesta aina kaasuauton tankkaukseen”, Rantanen kertoo.

Yhtiö on biokaasulaitostoimittajana maan vanhimpia. Se on toiminut ympäristö- ja kierrätysliiketoiminnan parissa yli 20 vuoden ajan ja toteuttanut useita biokaasulaitos­projekteja Suomessa ja ulkomailla. Nyt kiteeläisyhtiöllä on valmistumassa kaksi isoa laitostoimitusta. Lappeenrannassa biokaasulaitoksen on tilannut Etelä-Karjalan Jätehuolto. Nokian laitoksen tilaaja on Pirkanmaan Jätehuolto.

Biokaasun liikennetankkaukseen on rakenteilla neljä uutta asemaa: Lappeenrantaan, Imatralle, Luumäelle ja Parikkalaan.

Yhtiön kannattavuus parani liikevaihdon kasvun myötä. Käyttökatetta kertyi 770 000 euroa, missä lisäystä edelliseen vuoteen oli 0,3 miljoonaa euroa. Nettotulos kolminkertaistui edellisestä vuodesta 243 000 euroon. Käyttökatteellaan yhtiö kattoi lainojen hoitomenot, verot, investoinnit ja tuotti lisäksi hyvän tuoton sijoitukselle.

Toimialana yhdyskuntasuunnittelu ja kotipaikka Kiteellä. Miksi Kitee?

”Päätoiminta on Kiteellä ja Kiteellä asuu myös yhtiön pääomistaja Tero Mäki perheineen”, Rantanen kertoo.

Mäki toimii yhtiön prosessitekniikan asiantuntijana.

EcoProtech työllistää suoraan viisi henkilöä. EcoProtech on osa Pro-Group yritysryhmää. Ryhmään kuuluu laitosten urakointia, rakentamista ja urakointia harjoittavat yritykset ja yhteensä ryhmä työllistää noin sata henkilöä. Rantasen arvion mukaan yhtiöt ovat yhdessä suurin työllistäjä Kiteellä kunnan jälkeen.

Monimuotoisella erikois­alallaan yhtiö on palkannut lisää henkilöstöä kasvun myötä.

EcoProtech on keskittynyt isompien biokaasulaitosten suunnitteluun ja toimittamiseen. Hintaa tällaisella laitoksella voi olla 5–25 miljoonaa euroa.

Rantasen arvion mukaan maatilojen koon kasvaessa biokaasun jakeita tullaan käsittelemään myös maataloudessa isommissa yksiköissä. Maatiloille biokaasua tuottavia ja kerääviä laitteistoja toimittaa useampia kilpailijoita.

Maaseudun Tulevaisuus selvitytti ja kokosi Suomen maaseutumaisten kuntien suurimmat liikevaihdon kasvattajayritykset tilivuodella 2019. Tilinpäätösten perusteella yritysajon tietokannasta teki MT:lle Alma Talent Tietopalvelut. Liikevaihdon alarajana on ollut 200 000 euroa.

Alma Talent Tietopalvelujen yritysanalyytikko Risto Pitkänen huomioi 50 kasvuyrityksen listauksessa, että rakennusalaan liittyviä yrityksiä oli mukana suhteellisen paljon, 15–16 kappaletta.

Sama tilanne oli vuosi sitten tehdyssä MT:n listauksessa. Alaan kuuluu asuinrakentamista, kallion- soran- ja hiekan louhintaa, tien- ja maanrakennusta, maalausta sekä sähköasennusta.

Haettujen rakennuslupien määrä kääntyi laskuun jo viime vuonna, mutta työkuormaa on riittänyt yrityksillä vielä tänäkin vuonna. Työmaat ovat pysyneet käynnissä.

”Suurin koronan aiheuttama epävarmuus toimialalla näkyy ehkä vasta loppuvuonna ja 2021”, Pitkänen arvioi.

Viljavuori Oy (38.) ilmoittaa kaupparekisterissä toimialakseen ”vilja-, palko- ja öljysiemenkasvien viljely”. Nimestään huolimatta sekin on maanrakennusurakoitsija eikä yhtiöllä ole tekemistä maatalouden kanssa.

Kolme kaivuria ja traktori -mallilla virolahtelainen yritys vetää nyt kaapeleita valtateiden penkkaan. Yrittäjä viljeli vuokramaita vuoteen 2015, maanrakennustöiden rinnalla.

”Vilja- ja voivuorista taannoin puhuttiin, ja otin piruuttani (yhtiön) nimeksi Viljavuori”, kertoo yrittäjä Juha Ylä-Kotola.

”Nimi ei näy – koneiden kyljessä lukee maanrakennusliike Ylä-Kotola – mutta en ole muuttanut päätoimialaa viljanviljelystä, kun ei sitä koskaan tiedä.”

Viljavuoren tilivuosi 2019 meni hyvin ja liikevaihto kaksinkertaistui. Myös tämä vuosi on maanrakennusyrittäjän mukaan ollut kiireinen.

Sijaluvulla 31. on autoliike Vaihtoykköset Oy Tervolassa. Koronapandemia käytännössä pysäytti keväällä hetkeksi uusien autojen myynnin.

Vaihtoautot menevät usein kuluttajien välittömään tarpeeseen, ja notkahdus jäi pienemmäksi. Syksyä kohti myös uusien autojen kauppa on palautunut kohti viime vuoden tasoa.

Kari Salonen

EcoProtech Oy:n toimittaman biokaasulaitoksen tuotanto on edennyt takuuajoihin. Biokaasulaitoksen tilasi Etelä-Karjalan Jätehuolto ja se nousi Lappeenrannan Kukkuroinmäelle. Käyttöinsinööri Vesa Kelaranta tuurasi biokaasulaitoksen takuuajoissa syyslomaviikolla laitospäällikköä.