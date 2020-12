Venäjällä myytävistä Valio-tuotteista noin 95 prosenttia on valmistettu Venäjällä: "Meidän kanssa halutaan olla yhteistyössä"

Alihankkijaverkostoa on rakennettu vuodesta 2014, jolloin Valion vienti Venäjälle katkesi EU:n pakotteista johtuvien vasta­pakotteiden vuoksi.

Valio

Valio teettää venäläisillä alihankkijoilla muun muassa jugurttia Venäjän markkinoille.

Venäjällä nykyisin myytävistä Valio-tuotteista noin 95 prosenttia myös valmistetaan itänaapurissa. Määrästä noin puolet valmistutetaan sopimustuottajilla, kertoo Valio Venäjän toimitusjohtaja Kari Finska.

”Tämä malli on nyt merkittävä osa liiketoimintaa Venäjällä.”

Kuudessa vuodessa toiminta on kehittynyt niin, että liikevaihto Venäjällä on viisinkertainen verrattuna siihen, mitä se oli heti rajojen sulkeutumisen jälkeen. Silti liikevaihto on edelleen vain kolmasosa silloisesta.

Valion koko liikevaihdosta Venäjän osuus oli ennen vuoden 2014 muutoksia noin 20, nyt noin viisi prosenttia.

Alihankkijoita on Finskan mukaan kymmenkunta. Ennen pakotteita vastaavia yhteistyökumppaneita oli yksi. ”Yhteydenottoja tuli heti, kun uutiset vastapakotteista levisivät. Valiolla on Venäjällä vahva maine ja meidän kanssa halutaan olla yhteistyössä.”

Tuotteita Valio-brändillä valmistavat laitokset täyttävät Valion vaatimukset, ja Valio on auditoinut ne. Laitoksissa valmistetaan maitoa, jugurtteja, kermaa ja juustoja. Omassa tehtaassa Ershovossa Moskovan lähellä tehdään sulatejuustoa.

Valio on päivittänyt strategiaansa viimeksi keväällä. Siinä otetaan huomioon kasvipohjaisten tuotteiden suosion kasvu etenkin länsimaissa.

”Maidon kulutus laskee länsimaissa, mutta kehittyvillä markkinoilla se kasvaa”, liiketoimintajohtaja Jussi Mattsson kertoo.

Hän toteaa maidon olevan Valion kivijalka, vaikka kasvipohjaisten tuotteiden osuus länsimaisten kuluttajien ruokavalioissa kasvaa.

Lähimarkkinoiden merkitys on Valiolle suuri jatkossakin.

Ruotsiin viedään eniten jugurtteja ja laktoosittomia tuotteita. Ranskalaiset croissantit leivotaan usein suomalaisesta voista.

Venäjälle Valio vie Suomesta vain lastenruokaa ja jäätelöä, muun viennin estävät rajoitteet.

Kaikkiaan Valio vie tuotteita noin 60 maahan. Kontillinen tavaraa lähtee maailmalle joka 20. minuutti, Mattsson kertoo.

Kasvua vientiin odotetaan etenkin lisäarvojauheista, jotka ovat pääasiassa lastenruokaa ja laktoosittomia. Lastenruualle on lupaavat markkinat varsinkin Aasiassa, jonne Valio vie jo niitä runsaasti. Toinen kasvuala Aasiassa on vanhusten ravitsemus.

Odotukset lisäarvojauheille ovat suuret. ”Olemme vasta matkan alussa. Potentiaali kannattavaan vientiin on merkittävä”, Mattsson toteaa.

Valio tähtää erikoisalueille, joissa sillä on mahdollisuus kasvaa merkittäväksi toimijaksi.

”Laktoosittomuus kasvaa globaalisti, ja meillä on etumatkaa osaamisessa valmistaa Eila-­tuotteita jauheeksi.”

Valio on esimerkiksi kehittänyt laktoosittoman jauheen, jonka avulla voi vähentää sokeria suklaan valmistuksessa ilman, että maku muuttuu.

Lisäarvojauheet ovat yksi perusteista tänä vuonna asetetuille maidontuotannon sopimusmäärille, sillä ne vievät muita jauheita enemmän tilaa kuivaustorneissa.

Työntävä voima lisäarvojauheiden kehitykselle oli Venäjän viennin tyrehtyminen.

Valion oma tehdas sijaitsee lähellä Moskovaa. Siellä valmistetaan Viola-tuorejuustoja ja leikataan muita juustoja.