Brexit-sopimus oli myönteinen yllätys verrattuna sopimuksettomaan tilanteeseen – MTK:n Ruippo: "Ehdittiinhän tässä kaikenlaista arvioida ja pelätä"

Kauppa- ja yhteistyösopimuksen syntyminen EU:n ja Britannian välille on helpotus, kertovat MTK:n ja Metsäteollisuus ry:n asiantuntijat.

Jukka Pasonen

Koska Britanniaan on ajettu tavaraa varastoon, Brexitin vaikutukset eivät näy kaikilta osin heti tammikuun alussa, arvioi kauppapolitiikasta vastaava johtaja Juha Ruippo MTK:sta.

Britannia ja Euroopan unioni (EU) pääsivät jouluaattona sopuun uudesta kauppa- ja yhteistyösopimuksesta.

Myönteisintä sopimuksessa on se, että sopimus ylipäänsä saatiin aikaan, huomauttaa kauppapolitiikan päällikkö Eeva Korolainen Metsäteollisuus ry:stä.

"Se, että sopimus saatiin aikaan, parantaa ennustetta Britannian taloudesta. Kun talous kärsii vähemmän, meidän ja muiden tuotteille voi olettaa löytyvän enemmän kysyntää kuin sellaisessa tilanteessa, että sopimusta ei olisikaan syntynyt."

Mikä tahansa sopimus on parempi kuin sopimukseton tilanne, huomauttaa kauppapolitiikasta vastaava johtaja Juha Ruippo Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitosta (MTK:sta).

"Ehdittiinhän tässä kaikenlaista arvioida ja pelätä. Sellaistakin ennustettiin, että ilman sopimusta joissain lihatuotteissa vienti käytännössä pysähtyisi, mutta nythän tilanne näyttää paljon paremmalta."

Brittien ostovoima ratkaisee kuitenkin paljon, Ruippo lisää. Britannian punta on nyt paljon paremmalta." Britannian punta on kuitenkin vahva, mikä osaltaan helpottaa tilannetta.

Ihmisten, tavaroiden, palveluiden ja pääoman vapaa liikkuvuus Britannian ja EU:n välillä päättyy vuodenvaihteessa. Tavarakauppa kuitenkin jatkuu pääasiassa ilman tullimaksuja ja kiintiöitä.

Korolainen kertoo, että tuontitullit vältetään näillä näkymin kaikilta metsäteollisuuden tuotteilta.

Suurin osa metsäteollisuuden tuotteista olisi joka tapauksessa liikkunut Britanniaan ilman tulleja perustuen Maailman kauppajärjestön WTO:n sääntöihin, mutta ilman kauppasovun solmimista esimerkiksi joillekin insinööripuutuotteille ja vanerille olisi tullut 6–10 prosentin tuontitullit.

Korolainen huomauttaa, metsäteollisuus hyötyy tullittomuudesta myös muiden kuin oman alansa tuotteiden kohdalla.

"Jos ajatellaan vaikka julkista vessaa, siellä meidän tuotteemme, eli vessapaperi, on muovisessa säiliössä. Jos säiliölle olisi lätkäisty tullimaksu, se estäisi myös meidän tuotteemme käyttöä Britanniassa."

Brexitiin valmistautuminen on ollut kaikille osapuolille valtava urakka, ja urakan hankaluutta on lisännyt se, että kukaan ei voinut ennen jouluaattoa olla varma, mihin oikein ollaan valmistautumassa.

Korolainen huomauttaa, että metsäteollisuuden tuotteet eivät ole pilaantuvia, joten Britannian päässä ei ole tarvinnut miettiä, uskaltaako niitä hamstrata.

Ruippo huomauttaa, että varastokapasiteetti on Britanniassa ilmeisen tiukilla. Ennen joulua Britannian rajalla nähdyt rekkajonot johtuivat vain osittain uusista koronarajoituksista. Toinen syy on ollut vuodenvaihteen lähestyminen, mikä on tarkoittanut EU:n ja Britannian välisen siirtymäajan päättymistä.

Koska Britanniaan on ajettu tavaraa varastoon, Brexitin vaikutukset eivät näy kaikilta osin heti tammikuun alussa, Ruippo kertoo.

"Kun varastot alkavat vuoden alkupäivinä huveta, vaikutukset alkavat näkyä. Ensimmäisenähän tämä koskee tuoretuotteita, kuten hedelmiä ja vihanneksia."

Ruippo huomauttaa, että isoilla yrityksillä on paremmat lähtöasetelmat kaupankäyntiin Britannian kanssa, sillä jatkossa Britannia on niille yksi ei-EU-maa muiden joukossa. Sen sijaan pk-yritykset, jotka ovat ennen toimineet vain EU:n sisämarkkinoilla, ovat nyt uudessa tilanteessa. He lähtevät brittimarkkinoille hieman takamatkalta, sillä paperisodassa riittää opeteltavaa.

Pidemmällä aikavälillä ratkaisevaa on se, millaista lainsäädäntöä britit alkavat kehitellä, ja onko se yhteensopivaa suhteessa EU-lainsäädäntöön.

Vuodenvaihteessa voi olla luvassa hieman erikoisiakin tilanteita Britannian rajalla, Korolainen huomauttaa. Katsotaanko rajamuodollisuuksien alkaminen sekunnintarkkaan, vai mistä lähtien uudet säännöt otetaan käyttöön?

"Britannian rajakoneistolla on nyt kieltämättä valtavat paineet, sillä he ovat Brexitin ja koronaviruksen uuden muunnoksen ristitulessa."

