Pohjolassa ei tuule – sähkö huippuhinnassa, puolikas turverekka olisi korvannut koko tuulivoiman tuntituotannon Suomessa tänä aamuna

Pekka Fali

Tuulivoimaa ei tänä aamuna juuri kertynyt aamun pakkasilla Suomessa, tunnin tuotannon olisi voinut korvata kuorma-auton nupillisella turvetta.

Sähkön tukkuhinta Pohjoismaiden sähköpörssissä nousi aamulla harvinaisen korkealle, 13,2 senttiin kilowattitunnilta. Suomessa hinta kohosi yli 15 sentin.

Koko viime vuoden keskimääräinen pörssihinta oli noin sentin tunnilta, mihin nähden hinta oli aamulla 12-kertainen.

Hinnannousu johtui lähinnä tyynestä säästä Pohjoismaissa sekä pakkasesta. Suomessa tuulivoima tuotti vain 42 megawattituntia aamulla 9–10 välillä, kun tuotantoteho parhaimmillaan ylittää 2 000 megawattia.

Moto-ja turveyrittäjä Yrjö Takkala Karstulasta pitää Suomen tuulivoimaa erittäin kalliina tuotantomuotona. Kovimmilla pakkasilla siitä on kovin vähän hyötyä, samaan aikaan kun säätövoimaksi kelpaavaa turvetuotantoa on ajettu alas.

"Suomen koko tuulivoiman tuotanto olisi saatu tehtyä alle puolikkaalla turverekalla", Takkala laskee.

"Yksi turveauton nuppi sisältää saman verran energiaa kuin mitä kaikki Suomen 800 tuulivoimalaa saivat aikaan tänä aamuna kello 9 ja 10 välillä", turvetta itsekin lämpölaitoksille kuljettanut Takkala toteaa.

Turvetta on korvattu halvalla venäläisellä tuontihakkeella. "Kuopiossakin kotimaiset rekat jonottivat neljä tuntia, kun jäätynyttä venäläistä haketta purettiin alta pois", Takkala kertoo kuulleensa.

"Tuulivoimalle on maksettu tähän mennessä tariffitukena 1,3 miljardia euroa ja joka vuosi maksetaan lisää", hän ihmettelee.

Takkala joutuu lopettamaan turvetuotannon, sillä Vapo sanoi syksyllä sopimuksen irti.

"Kunnille turvetuotannon alasajo käy erittäin kalliiksi. Korvaavaa energiaa on hankala löytää."

Metsäkonetyötä Takkalalla on, mutta siinäkin on erikoisuuksia. "Koivukuitua viedään täältä koko ajan Jyväskylään poltettavaksi, vaikka Äänekosken sellutehtaalla on siitä kova pula", hän kummastelee Suomen energiapolitiikkaa.