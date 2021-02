Suomi rahoittaa turvevoimalan rakentamista Ruandaan, vaikka turpeen energiakäytöstä pyristellään eroon Suomessa

Kuvakaappaus / fortum.com

Turvevoimalan rakentaminen Ruandaan alkoi vuonna 2017 ja sen oli määrä aloittaa toimintansa 2020.

Pääosin Suomen valtion omistama Finnfund on rahoittanut noin 12,5 miljoonalla eurolla uuden turvevoimalan perustamista Ruandaan Afrikkaan. Samaan aikaan turpeen energiakäyttöä pyritään ilmastosyistä leikkaamaan jyrkästi Suomessa.

80 megawatin turvevoimalan nimi on Hakan-Quantum Power Plant ja sen kokonaiskustannuksiksi on ilmoitettu Finnfundin nettisivuilla noin 270 miljoonaa euroa. Rahoitussopimus on tehty lokakuussa 2016. Pääomistajat ovat ruandalainen Yumn Ltd., turkkilainen Hakan A.S. ja israelilainen Quantum.

Voimalassa ja turpeenkorjuussa käytetään suomalaista teknologiaa.

Voimalalla on viiden vuoden mittainen, vuonna 2017 alkanut huoltosopimus suomalaisen energiayhtiön Fortumin kanssa.

Turve on Ruandassa kotimaista polttoainetta, jonka käyttö vähentää riippuvuutta tuontiöljystä.

Voimalan alueella on 4 200 hehtaaria turvemaata, jonka arvioidaan riittävän ainakin 30 vuodeksi voimalan tarpeisiin.

Finnfund kertoo hankkeen tuovan työtä alueelle ja parantavan joukkoliikenneyhteyksiä sekä paikallista infrastruktuuria.