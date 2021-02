Uusi brexit-byrokratia haitannut brittituotteiden tuontia EU:hun – "Paperityöt ovat vaatineet paljon opiskeltavaa"

Kuvat: Jarkko Sirkiä, National Farmers Union

Robin Manning pitää brexit-sopua hyvänä, mutta ei täydellisenä.

Britannian maataloustuottajien järjestössä NFU:ssa ollaan tyytyväisiä vuodenvaihteessa EU:n kanssa solmittuun brexit-sopimukseen. Se mahdollisti, että elintarvikekauppa Britannian ja EU:n välillä voi jatkua ilman lisämaksuja.

”Neuvottelijat ansaitsevat onnittelut. Olimme helpottuneita, kun kaupankäyntiin ei tullut tullimaksuja, jotka olisivat tehneet kaupan vaikeaksi ja nostaneet kuluttajahintoja. Pahin vaihtoehto, eli sopimuksen brexit, on saatu taklattua”, NFU:n Brysselin toimiston johtaja Robin Manning kertoo.

Täysin ennallaan asiat eivät kuitenkaan ole.

Britanniaa kohdellaan EU-­kaupankäynnissä ”kolmantena maana”, mikä tarkoittaa sitä, että viennissä vaaditaan uusia todistuksia, joita aiemmin ei ole tarvittu.

”Paperityöt ovat vaatineet paljon opiskeltavaa viimeisen kuuden viikon aikana. Sopimus ei ole niin laaja kuin olisimme toivoneet”, Manning sanoo.

”Ylimääräisiä kasvin- ja eläinterveystodistuksia, uusia tulliselvityksiä... Kaupankäynti on hyvin erilaista kuin ennen vuodenvaihdetta ja opettelu on edelleen meneillään. Ihmettelen, miten vanhanaikainen systeemi meillä vieläkin on käytössä. Siinä, missä tiede on tilanteessa, jossa meillä on rokote koronavirukseen, me tarvitsemme edelleen vientiin terveystodistukset kolmella eri kielellä. Modernisointi olisi tarpeen.”

Myös Britannia alkaa soveltaa tuontitarkastuksia huhtikuusta alkaen, mikä tarkoittaa, että EU:n vientiin tulee uutta byrokratiaa.

”Yritämme saada asiat toimimaan paremmin ajan kanssa”, Manning toteaa.

Manning ei osaa eritellä, mitä markkinavaikutuksia brexit on tuonut Britannian maataloussektorille. ”Vielä on liian aikaista sanoa. Brexitin lisäksi koronaviruspandemia ja afrikkalainen sikarutto vaikuttavat markkinoihimme.”

Britannian peruna- ja sianlihasektori ovat selviä kärsijöitä. Siemenperunat eivät ole mukana EU:n ja Britannian kauppasopimuksessa, mikä tarkoittaa, että niiden vienti on tyssännyt.

”Tämä on neuvotteluiden harmillinen yksityiskohta ja vaikuttaa Skotlannin siemenperunasektoriin. Aiemmin toimineet toimitusketjut eivät ole enää toiminnassa.”

Sianlihamarkkinoiden tilannetta eivät ole helpottaneet tarkastusruuhkat rajoilla. Todistusrumba on johtanut siihen, että eläinperäisiä tuotteita vieviä rekkoja on pitänyt käännyttää rajoilla takaisin.

Koska EU:n yhteisen maatalouspolitiikan vaatimukset eivät enää koske Britanniaa, maan politiikka on murroksessa. Neljällä eri alueella, Skotlannilla, Walesilla, Englannilla ja Pohjois-Irlannilla, on suunnitteilla omat muutoksensa maatalouspolitiikan järjestämiseen.

Manning valaisee tiedossa olevia yksityiskohtia Englannille. ”Suoriin tukiin ohjataan miljardi puntaa vähemmän neljän vuoden aikana. Rahoitus menee sen sijaan ympäristöön ja eläinten hyvinvointiin. ”

Viljelijät, jotka saavat vuosittain enintään 30 000 puntaa suoria tukia, saavat neljän vuoden aikana enää puolet tästä. Yli 150 000 punnan tuensaajien suorat tuet leikkaantuvat 70 prosentilla.

Muutos on merkittävä: ympäristöohjelmiin käytetyn budjetin osuus kasvaa neljässä vuodessa 18 prosentista 57 prosenttiin ja suorien tukien osuus pienenee 75 prosentista 34 prosenttiin.

”Ymmärrämme, että muutoksia täytyy tehdä, mutta samaan aikaan meillä on huolemme, kuinka käytännöstä saadaan toimiva. Maatalouden kokonaisbudjetti pysyy seuraavat neljä vuotta ennallaan, mutta tulevaisuus jää nähtäväksi.”

”Toivon, että ruuantuotanto nähdään edelleen maatalouspolitiikan keskiössä. Veronmaksajien täytyy saada varmistus siitä, että rahoilla tuetaan kestävää maataloutta ja että maassamme voi edelleen tuottaa ruokaa kannattavasti.”