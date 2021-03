Olkiluoto 3:n valmistuminen avasi ydinvoimalainsinöörien riemun some-viesteissä: "Voi vitsit!" "Maailma on valmis!" "Sitten sata vuotta sähköä kansalle!"

TVO/Tapani Karjanlahti

Olkiluoto 3:n polttoainenippujen lataaminen reaktorin paineastiaan käynnistyi lauantaina. Polttoaineniput siirretään veden alla polttoainevarastosta paineastiaan. Kun reaktori käy, paineastia tyhjennetään vedestä.

Teollisuuden Voiman Olkiluoto 3:n rakentamiseen, viestintään ja peruskivenkin muuraamiseen osallistuneet ydinvoimalainsinsinöörit, viestijät, suunnittelijat ja juristitkin riemuitsivat viikonloppuna sosiaalisessa mediassa sydämin ja hauis-meemein, kun Olkiluoto 3 sai ydinpolttoaineen latausluvan perjantaina ja polttoainenippujen lataus reaktorin paineastiaan alkoi lauantaina.

Teollisuuden Voiman yhteiskuntasuhteista vastaava vanhempi asiantuntija Juha Poikola kertoi Facebook-sivullaan olevansa juhlatuulella: "Riittää, kun luet otsikon!", Poikola viittasi linkkaamaansa Iltalehden juttuun.

"Olkiluoto 3 on viimein valmis".

Pohjolan Voiman entinen toimitusjohtaja Timo Rajala liittyi kommentoijiin: "Sitten sata vuotta sähköä kansalle."

Ydinvoima on päästötöntä perusvoimaa, joka ei ole riippuvainen luonnonolosuhteista.

"Voi vitsit!!!"

Lauri Inna toimi aiemmin TVO:n viestintäpäällikkönä. Inna on vaihtanut alaa kaupan toimialalee ja hän työskentelee nykyisin Keskon Länsi-Suomen aluejohtajana.

Pekka Pyy:

"Maailma on valmis – onnea TVOlle!"

Pekka Pyy on hänkin entisiä tvolaisia ja työskentelee nykyisin Wienissä YK:na alaisen kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n palveluksessa.

Pääkaupunkiseudun Kuumakuntien yhteysjohtajana nykyisin työskentelevä Antti Kuusela osallistui TVO:n emoyhtiön, Pohjolan Voiman, edustajana OL3:n juhlalliseen peruskiven muuraustilaisuuteen syyskuussa 2005. Kuusela johti tuolloin PVO:n viestintää.

"Uskoimme voimalaitoksen käyttöönoton tapahtuvan jo vuonna 2009... No parempi myöhään kuin ei milloinkaan", Kuusela kommentoi.

Kommentoijista Juho Miikkulainen työskentelee nykyisin Fennovoiman tulevan Hanhikiven ydinvoimalaprojektissa. Miten se hanke etenee?

"Pikkuhiljaa – itselle tulee keskiviikkona sitäkin voimayhtiötä 10 virkavuotta täyteen", Miikkulainen vastasi keskustelussa.

Jarkko Sillanpäälle on kirkastunut vuosien mittaan se, että "mitä monimutkaisempi, teknisempi ja pidempi tai merkittävämpi jokin sopimus/projekti on ja mitä enemmän siinä on mukana alihankkijoita tai muita tahoja, niin sitä enemmän pitäisi laittaa panoksia sopimuksen toteutumisen edellytysten tunnistamiseen sekä niiden kriittiseen arviointiin ja varmistamiseen." Nimet sopimuksiin vasta sitten.

"Loppujen lopuksi juristit tekivät sen valmiiksi, kun insinöörit eivät saaneet valmista! Minäkin olin edesauttamassa laitoksen kehitystyössä 8,5 vuotta."

Noin viikon kestävä polttoaineen lataus aloitettiin ydinvoimalaitokseen lauantaina 27. maaliskuuta 2021. Latauksen jälkeen seuraavien kuukausien aikana jatketaan kunnossapito- ja viimeistelytöitä sekä tehdään testauksia.

Tärkein tuleva testi on TVO:n mukaan kuumakoe, jossa reaktori- ja turbiinilaitosta testataan käyttöä varten. Kokeissa tehdään eri paine- ja lämpötilatasoilla kymmeniä testejä. Edellinen kuumakoe tehtiin vuonna 2018.

Aiemmin ilmoitetun mukaisesti OL3:n sähköntuotanto alkaa tämän vuoden lokakuussa ja säännöllinen sähköntuotanto helmikuussa 2022.

Ydinvoimalayksikön käyttölupa-aineisto oli 130 000 sivua. TVO:n Poikola kehui lukeneensa kaikki sivut.

"Tämä on ydinvoiman juhlavuoden alku:)"

Käyttöönotto-ohjelman mukaisesti 1 600 megawatin tehoinen laitosyksikkö tuottaa 1–3 terawattituntia sähköä vaihtelevin tehoin aikana, joka alkaa verkkoon liittämisestä ja päättyy säännöllisen sähköntuotannon aloittamiseen.

OL3 -projektia TVO kutsuu sivuillaan Suomen suurimpana yksittäisenä ilmastoteoksi. TVO arvioi OL3:n maksaneen yhtiölle yhteensä 5,5 miljardia euroa. Valmistuessaan ja aloittaessaan säännöllisen sähköntuotannon-se on Euroopan suurin ydinreaktori.

OL3 tuottaa jatkossa noin 14 prosenttia Suomen sähkön tarpeesta. Ydinvoiman osuus Suomen sähköntuotannosta nousee yli 40 prosenttiin.

Olkiluotoon on rakenteilla myös maailman ensimmäinen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos.

