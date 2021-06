Vauvoille avataan osakesäästötilejä – viime vuosi oli alaikäisten sijoittamisen huippu monessa pankissa

Jukka Pasonen

Alaikäisten arvo-osuustilien ja osakesäästötilien määrä on kasvanut. Yhä enemmän säästötilejä avataan jo vauvaikäisille.

Jälkikasvulle säästäminen on yhä yleisempää. Suomalaisista noin joka neljäs säästää säännöllisesti lapsilleen.

Viime aikoina on yleistynyt ilmiö, että osakesäästötilejä avataan lapsille jo vauvaiässä.

Säästämisen ja sijoittamisen tuoteryhmäpäällikkö Annika Pohtila S-Pankista arvelee yhdeksi syyksi ihmisten vaurastumisen. Vanhemmille jää tileilleen aikaisempaa enemmän rahaa, jota voidaan jakaa lapsille.

Alaikäisten arvo-osuustilien ja osakesäästötilien määrä on kasvanut, vaikka valtaosa kerryttää lapsilleen pesämunaa edelleen tavallisille tileille. Viime vuosi oli alaikäisten sijoittamisen huippu monessa pankissa. Esimerkiksi Osuuspankissa alaikäisten osakekauppojen määrä kaksinkertaistui vuonna 2020 edeltäneestä vuodesta.

Suomessa kymmenillä tuhansilla alaikäisillä on arvo-osuus- tai osakesäästötili. Jo pelkästään Nordnetissä aktiivisia arvo-osuustilejä on alle 18-vuotiailla noin 40 000. Kahden viime vuoden aikana määrä on kasvanut lähes 85 prosenttia.

Asiasta uutisoi Yle.