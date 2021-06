Jopa 3 000 omakotitaloa saa lämpönsä hukkalämmöstä – Seinäjoelle tuleva datakeskus toimii hiilinegatiivisesti

Seinäjoki Data Parkin ensimmäisen vaiheen kokonaisinvestointi nousee noin 100 miljoonaan euroon. Itse rakennuksen kustannukset ovat 34–39 miljoonaa ja konesalin tekniikka ja kalusteet 60–70 miljoonaa euroa.

Seinäjoki Data Center on valmistuttuaan uuden sukupolven laitos. Päästöttömästi käyttämänsä sähkön lisäksi laitoksen tuottama hukkalämpö kerätään talteen yli 90-prosenttisesti ja hyödynnetään paikallisessa kaukolämpöverkossa.

Datakeskus on käytännössä maailman ensimmäisiin lukeutuvat hiilineutraali, jopa hiilinegatiivinen datakeskus. Käytännössä uusimman lämmön talteenottotekniikan käyttöönotto tarkoittaa yhteensä 3 000 kaupungin kaukolämpöverkkoon liitetyn omakotitalon vuotuista tarvetta.

Seinäjoen Energia Oy on mukana sadan miljoonan euron tuulivoimapuistoinvestoinnissa Närpiöön, josta sähköä on tarkoitus jauhaa. Kaupungin lämmöntuotanto on tähän asti perustunut valtaosin turpeeseen. Hiilineutraalisuustavoite on vuodessa 2030.

Seinäjoen Data Centerin teknisestä toteutuksesta vastaa saksalainen Rittal-konserni. Hankkeessa käytetään saksalaisyhtiön kehittämää täysin uutta tekniikkaa. Datakeskuksen asiakkaista ei vielä tehty julkistuksia, mutta ne liittyvät nopeasti kasvaviin pilvipalvelutarpeisiin.

"Kiinnostuimme hankkeesta heti alusta alkaen sen edistyksellisen luonteen vuoksi. Haluamme olla mukana kehittämässä äärimmäisen energiatehokasta ja vihreitä arvoja korostavaa hanketta", sanoo Rittalin Suomen myyntijohtaja Mikko Aho.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) pitää hankkeen sijoittumista Seinäjoelle merkittävänä voittona globaalissa kilpailussa. Rakentaminen voidaan aloittaa nopeasti, ja laitos voi olla valmis vuodessa lapionpistosta maahan.

"Euroopan mittaluokassa halpa ja vakaa sähkö sekä sijainti tulevan koilliskaapelin solmukohdassa Aasiaan nähden olivat merkittävä vetovoimatekijä tälle hankkeelle", Lintilä sanoi hankkeen julkistustilaisuudessa.

Yandexin Mäntsälässä toimiva datakeskus ottaa myös hyödyksi hukkalämpöä, mutta ei Lintilän mukaan tähän datakeskukseen verrattavia määriä. Yandex ei myöskään ole skaalautuva toisin kuin Seinäjoen yksikkö.

"Googlen Haminan datakeskus on kyllä kymmenien eduskuntatalojen kokoinen, mutta sen lämpö menee hyödyntämättä mereen", Lintilä vertasi vastaavia laitoksia Suomessa.

Lue lisää:

Seinäjoelle varmistumassa jättimäinen teknologiainvestointi, julkistus ensi viikolla