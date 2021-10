Kauppa käytti mahdollisuuden iskeä ruokaverojen alentamiseksi

Kari Salonen

Keskon päivittäistavarakaupan toimialajohtaja Ari Akseli haluaa vakuuttaa kaupan asiakkaille, että laadukkaasta suomalaisesta ruuasta kannattaa maksaa käypä hinta. Akseli kuvattiin kauppakeskus Redin K-Supermarketin edustalla Helsingissä.

Kaupan kolme suurinta ketjua, K-kauppa, S-ryhmä ja Lidl hakevat yhteistyöllä ulospääsyä kurimuksesta, johon kustannusten nousu ja heikko sato ovat elintarvikeketjun ajaneet.

Tilannekuva oli yhteinen, kun maataloustuottajat, kauppa ja elintarviketeollisuus rahoittajineen etsivät viime perjantaina iltaan saakka ratkaisuja maataloustuotannon kannattavuuskriisiin maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän (kesk.) johdolla. Leppä oli kutsunut koko ruokaketjun rahoittajineen koolle pohtimaan, miten kustannuskriisin kohdannutta kotimaista ruuantuotantoa voidaan jatkossakin harjoittaa.

Mitä nyt tapahtuu, mikä muuttuu ja millä tahdilla. Mitä sovittiin jatkosta?

S-ryhmän kenttäjohtaja Arttu Laine osallistui perjantain palaveriin:

"Tilanne on todella haastava, ja inflaatiopaineet tuotantopanoksissa ja laajemminkin ovat olemassa. Inflaatiopaineiden ja kallistuneiden rakennuskustannusten vuoksi olemme SOK:lla panneet rakennushankkeita jäihin", Laine kertoo MT:lle.

Tapaamiseen osallistuneen Lidl Suomen toimitusjohtaja Nicholas Pennanen kertoo ministeri Lepän saaneen eri toimijoilta runsaasti näkemyksiä ja ehdotuksia maatalouden tilanteen parantamiseksi. Maatalouden tämänhetkinen tilanne ymmärretään hyvin koko ruokaketjussa ja huoli on yhteinen.

"Ratkaisun avaimet ovat yhteistyössä, ei vastakkainasettelussa", Lidlin Pennanen painotti.

S-ryhmä on valmis käymään keskusteluja siitä, mikä olisi hyvä tapa kehittää valikoimajaksoja.

Sekä elintarvikemarkkinavaltuutettu että kauppatapalautakunta ovat jo ilmoittaneet selvittävänsä pitkiä ennakkosopimuksia, joita kaupan, teollisuuden ja osin tuottajien ja kaupan välillä on solmittu.

Keskuskauppakamarin elintarvikeketjun kauppatapalautakunta aikoo selvittää elintarvikeketjun toimijoiden pitkien hinnoittelujaksojen hyvän kauppatavan oikeudenmukaisuutta.

"Me olemme valmiit miettimään ja keskustelemaan, miten valikoimajaksoja voidaan kehittää. Teollisuuden kanssa käytävissä neuvotteluissa nämä tulevat myös käytännön kysymyksinä eteen", Laine sanoo.

"Lainsäädännön kautta sopimusjaksojen pituuksiin puuttumiseen en usko, eikä se saanut kannatusta. Jokaisella tuotteella ja tuoteryhmällä on omanlaisensa tausta ja tarve", Arttu Laine sanoo ja viittaa MTK:n esitykseen rajoittaa lailla päivittäistavarakaupan hinnoittelujakson enimmäisajaksi maataloustuotteille kaksi kuukautta.

Kauppa nosti ruuan korkean verotuksen esille kriisikokouksessa. Kuluttajan ostovoimasta verotus syö ison osan. Linja oli yhtenäinen:

"Suomessa ruuan verotus nousee 40–45 prosenttiin, kun kaikki verot arvonlisäverosta kuljetuksen polttoaineverotukseen lasketaan yhteen", muistutti Keskon päivittäistavarakaupan toimialajohtaja Ari Akseli kommentoidessaan ministeri Lepän vetämää kokousta.

Kauppa oli yhtenäinen, kun se viestitti, että ruuan veronkorotukset saavat riittää.

Päivittäistavarakauppa PTY on vaatinut jo aiemmin ruuan arvonlisäveron laskemista lähemmäs eurooppalaista keskitasoa, alle kymmeneen prosenttiin. Ruuan alv on nyt Suomessa 14 prosenttia.

"Ei tullut vielä lupauksia ministeriltä. Siellä on taas ollut esillä sokeriveroa. Milloin on sitä, milloin jotain muuta kohdennettua lisäveroa. On syytä muistaa, että verot syövät koko alan kantokykyä ja kuluttajan maksukykyä", Akseli kritisoi.

K-ryhmä haluaa Akselin mukaan ylläpitää laadukasta valikoimaa ja korkeaa kotimaisten elintarvikkeiden osuutta. Mutta hintaakaan ei voi unohtaa:

"Meidän pitää vakuuttaa kuluttaja, että suomalaisesta ruuasta kannattaa maksaa käypä hinta."

"Kotimaisuus on lisäarvo, josta kuluttajat ovat valmiita maksamaan erityisesti tuoretuotteissa. Siksi meillä (Lidlissä) myytävistä tuotteista ympäri vuoden yli puolet on ostettu kotimaisilta tavarantoimittajilta. Lihassa kotimaisuusaste on meillä kaikki lihalajit mukaan luettuna 93 prosenttia. Tuorebroileri ja -kalkkuna ovat kaikki kotimaista", Lidl Suomen Pennanen kertoo.