Talous

"Täältä on tunnin ajomatkan päässä lähin kaupunki" – OP Suur-Savon pankkikonttorit häviävät seitsemästä maaseutupitäjästä Talous Suur-Savon Osuuspankin lähtö huolestuttaa kuntia, joista konttori häviää.

Hanna Koikkalainen

Mökkiläiset Anne Pesola, Elvira Pesola ja Hanna Aschan Helsingistä kertovat, että Puumala on mökkiystävällinen kunta ja he pitävät Puumalasta. "Omalla tavallaan on surullista kun palvelut vähenevät", Aschan sanoo.

Suur-Savon Osuuspankki ilmoitti marraskuun alussa lakkauttavansa Haukivuoren, Heinäveden, Hirvensalmen, Juvan, Mäntyharjun, Puumalan ja Sulkavan maaseutukonttorit ja keskittyvänsä sähköisten palveluiden kehittämiseen. Konttoripalvelut keskitetään maaliskuun loppuun mennessä Mikkeliin, Pieksämäelle ja Savonlinnaan. Pankkikonttoreiden lakkauttamisen vaikutuksista huolestuneet kunnat ovat vedonneet Suur-Savon Osuuspankkiin, jotta se jatkaisi muodossa tai toisessa konttoriensa toimintaa paikkakunnilla. Puumalan kunnanjohtaja Niina Kuuva ymmärtää liiketoiminnan lakien koskevan myös osuuskuntaan perustuvaa pankkia, mutta pitää kehitystä huonona signaalina pitäjän asukkaille sekä elinkeinoelämälle. Muita pankkeja ei ole pitäjässä ollut enää aikoihin. "Lähtökohta on ollut nytkin, että kassapalvelut ovat olleet auki vain yhtenä päivänä viikossa. Lakkautus on toki kova menetys Puumalalle, koska täältä on ylipäätäänkin tunnin ajomatkan päässä niin Mikkeli, Imatra kuin Savonlinna." Vaikka valtaosa tekee pankkiasiointinsa mobiilissa ja verkossa, on olemassa tietty ryhmä, joka ei ole Kuuvan mukaan iso mutta kriittinen. "He ovat hyvin riippuvaisia kassapalveluista: ikäihmisiä, joilla ei ole verkkopankkitunnuksia tai mobiilia, ja niiden käyttö on vierasta, jopa pelottavaa. Jotenkin heidän tilannetta pitää selvittää, jotta he voisivat itse hoitaa asiansa." Puumala on vilkas mökkikunta kesäisin, jolloin väkiluku 2 130 kolminkertaistuu seudun 4 000 kesämökin saadessa asujansa. "Meillä on laaja torialue ja paljon kesätapahtumia, jolloin käteinen liikkuu, ja se on käsittääkseni laillinen maksuväline edelleen. Olemme viestittäneet OP:lle, että saisimme tänne talletusautomaatin." Pankille on ehdotettu tietokonein varustettua huonetta kunnantalolle, jossa voisi käydä asioimassa kaikessa rauhassa verkkopankissa tai muutoin esimerkiksi etäyhteydellä pankkitoimihenkilön kanssa. Kelan palveluja varten tällainen huone on jo olemassa, mutta käteisrahan nostoa tämäkään ei ratkaise. OP Suur-Savon toimitusjohtaja Jari Himasen mukaan pankki aikoo pysyä koko toimialueellaan rahoituspalvelujen tarjoajana. "Osa pankeista on kokeillut liikkuvaa toimipistettä ja asiakaskysyntä on ollut vähäistä. Järjestämme maksutonta opastusta omistaja-asiakkaillemme koko toimialueellamme. Erityisesti monet seniorit ovat tätä kautta oppineet maksamaan laskuja sähköisesti ja nostamaan käteistä pankkikortilla. Laskut voi hoitaa myös maksukuorella tai laittamalla toistuvat maksut suoramaksuun. Kaikille sopivat asiointimuodot löytyvät, myös ilman digitaalisia palveluita." Paljon konttoripalvelua käyttäviä asiakkaita OP Suur-Savolla on 355, loppuvissa konttoreissa 135. ”Jokainen osuuspankki tekee päätökset liiketoimintansa näkökulmasta, ja myös konttoriverkostosta päättää paikallinen osuuspankki”, kertoo OP Ryhmän liiketoimintajohtaja Harri Nummela. OP Ryhmällä on Suomessa yli 300 konttoria. Yritysten käteispalveluista pankki on luopunut konttoreissa jo aikaisemmin. OP Ryhmä kertoo, että ratkaisut konttoriverkostosta tekee paikallinen osuuspankki. Osuuspankeilla on yli kaksi miljoonaa omistaja-asiakasta. Lue myös: Pankkiautosta ei tullutkaan maaseudun pankkipalveluiden pelastajaa: "Opimme, että se ei korvaa konttoria" "Rohkeus kokeilla laitteita tarvitaan" – korkea ikä, muistin ongelmat ja heikot nettitaidot ovat suurimpia esteitä verkkoasioinnille, kertoo THL:n selvitys Hanna Koikkalainen Kunnanjohtaja Niina Kuuva toivoo, että Puumala saa osuuspankilta pankkiautomaatin, johon voi myös tallentaa käteistä. Aiheet OP suur-savo Op Ryhmä Puumala osuuspankki pankkiautomaatti pankkikonttori