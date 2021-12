"Ei tarvitse odottaa jouluun, kun vahvempi osapuoli voisi lukea sopimusta saman tien ja muuttaa pelisääntöjä", MTK:n Wallin heittää palloa kaupalle ja teollisuudelle

Päivittäistavarakauppa ry on saattanut lautakunnan suosituksen jäsenyritystensä tietoon – sopimukset ovat kuitenkin yrityskohtaisia, yhdistys huomauttaa.

Jaana Kankaanpää

Energiahintojen jyrkkä nousu on ajanut vaikeuksiin muun muassa kasvihuoneyrittäjien taloutta.

Elintarvikeketjun kauppatapalautakunta pitää päivittäistavarakaupan alan toimijan ja alkutuottajien välisissä sopimuksissa esiintyvää hinnantarkistusehtoa alkutuottajille kohtuuttomana, koska ehto ei kohonneista kustannuksista huolimatta ole toteutunut (mt.fi 15.12.).

Lautakunnan mukaan alkutuottajilta pyydettiin kiinteähintaista tarjousta satokausituotteista yhdeksän kuukautta etukäteen. Sopimuksen kesto oli kymmenen kuukautta.

MTK:n toiminnanjohtaja Jyrki Wallin pitää lautakunnan johtopäätöksiä harvinaisen selkeinä. Tämä on hän mukaansa reippaanpuoleinen lausuma yhdestä sopimustyypistä, jota pidetään tuottajan kannalta kohtuuttomana ja hyvän kauppatavan vastaisena.

"Vaikka olisit isokin tuottaja, olet silti aina pieni suhteessa kauppaan ja miksei elintarviketeollisuuteenkin. Jos on pitkiä sopimuksia, niissä pitäisi olla yksiselitteinen toimiva mekanismi, joka ottaa muutokset huomioon tuotantokustannuksissa", Wallin perää.

Tämä on hänen mukaansa hyvä esimerkki siitä käytännöstä, mikä on olemassa edelleen.

Kauppatapalautakunnan kannanotossa mainitaan myös, että vastaavankaltainen asetelma saattaa olla käsillä joissakin elintarvikeryhmissä myös alkutuottajan ja elintarveteollisuustoimijan välillä.

Kauppatapalautakunta suosittaa, että kiinteähintaisessa pitkässä sopimuksessa on oltava aito hinnantarkistusehto.

Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Kari Luoto sanoo hankintaan, valikoimien muodostamiseen ja hinnoitteluun liittyvien asioiden olevan keskeisiä päivittäistavarakaupan kilpailutekijöitä, jotka muodostavat kokonaisuuden.

"Koska kyse on yrityskohtaisista strategisista valinnoista ja toimintamalleista, kilpailulaki estää näiden asioiden käsittelemisen PTY:n toiminnassa. Lisäksi sopimussuhteisiin liittyvät asiat ovat aina yrityskohtaisia. PTY on saattanut lautakunnan suosituksen jäsenyritystensä tietoon", Luoto kommentoi MT:lle.

Elintarvikemarkkinavaltuutetun toimisto arvioi, että erityisesti kohtuullisen hinnantarkistusehdon edellytyksiä käsittelevä osuus suosituksessa on arvokas.

"Alan toimijoiden onkin hyvä ottaa huomioon kauppatapalautakunnan suosituksessa mainitut reunaehdot sopimuksia laadittaessa. Lisäksi on tärkeää pitää mielessä myös kilpailulainsäädännön asettamat vaatimukset", toimisto kertoo tiedotteessa.

Suosituksessa tuodaan esille myös menettelyjä ja käytäntöjä, jotka lisäävät elintarvikemarkkinavaltuutetun jo aiemmin aloittamien selvitysten tarpeellisuutta. Elintarvikemarkkinavaltuutettu jatkaa hankintakäytäntöjen selvittämistä omien toimivaltuuksiensa puitteissa.

"Kauppatapalautakunnan tuore suositus on varmasti pöydällä, kun perjantaina jatkamme osapuolten kesken työtä elintarvikemarkkinavaltuutetun toimesta koolle kutsumassa kannattavuuskriisiä käsittelevässä tilaisuudessa. Tarkoitus on valmistella selvitystä, jossa käydään laajasti läpi sopimussuhteita koko ruokaketjussa. Katsotaan sitten, millainen selvitys polkaistaan liikenteeseen", Wallin toteaa."

"Ruokaketjun sopimuksia on monen eri osapuolen välillä, ja niitä onkin tarpeen selvittää riittävän monipuolisesti siten, että kokonaisuus nykykäytännöistä hahmottuu selkeämmin. Esille otetaan varmasti myös esimerkiksi kaupan ja elintarviketeollisuuden väliset suhteet, jotta nähdään kaikki nyanssit”.

Elintarvikeketjulla on vuodenvaihteeseen saakka aikaa laittaa sopimusjoustojen valmistelu käyntiin, kertoi aiemmin maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.)

"Alkutuotanto tarvitsee nyt erinomaisen nopeita liikkeitä, koska se on vaarassa sakata. Lainsäädäntö on takaportti, mutta peräänkuulutan ennen mitään muuta sitä, että ketjun toimijat käyvät sopimuksensa läpi ja ryhtyvät reilusti keskusteluun ja vapaaehtoisiin toimiin välittömästi", Wallin perää.

"On yhteisesti todettu, että ongelma on olemassa ja se on alkutuotannossa. Otetaan sopimukset esille, ja jos löytyy kohtuuttomuuksia, niin olisi vahvemman puolelta fiksua avata tästä keskustelu ja todeta, että olemme valmiita muuttamaan ehtoja heikomman eduksi ja että olemme tulossa vastaan."

"Nopein väline kriisin ratkaisemisessa on se, että ratkaisu löytyy markkinoilta. Kuluttajakin on valmis maksamaan hieman lisää, ja nyt eletään poikkeustilaa. Ei tarvitse odottaa edes jouluun tai selvitystä tai suositusta. Vahvempi osapuoli voisi ehdottaa parannettuja pelisääntöjä tuottajalle heti, jos kumppanuutta arvostaa", Wallin lataa.

