Energiateollisuus tyytyväinen komission alustavaan ydinvoimalinjaukseen – viikonloppuna julki tullut luonnos ottaa ydinvoiman kestävän rahoituksen taksonomiaan

"Ehdotus ottaa ydinvoima taksonomian piiriin on tervetullut, tulkinnanvaraisena se kaipaa selvennyksiä."

Energiateollisuuden mielestä ehdotus ottaa ydinvoima taksonomian piiriin on tervetullut. Kuva Saksasta. LEHTIKUVA/AFP

EU-komission suunnitelma sisällyttää ydinvoima kestävän rahoituksen taksonomiaan saa kiitosta Energiateollisuudelta. Komission ehdotuksen tarkkaa sisältöä ei ole vielä kerrottu, mutta julki vuotanut luonnos sisältää kestävyyskriteerit sekä ydinvoimalle että maakaasulle.

Energiateollisuus toteaa, että ehdotus ottaa ydinvoima taksonomian piiriin on tervetullut. Ehdotus on kuitenkin edelleen tulkinnanvarainen ja kaipaa selvennyksiä.

"Ydinvoima on hiilineutraali ja ympäristöystävällinen energiantuotantomuoto. Näin ollen ydinvoiman paikka on kestävän rahoituksen taksonomiassa muiden kestävien toimintojen rinnalla. Suomi on tehnyt paljon työtä sen hyväksi, että ydinvoiman merkitys tunnistetaan EU:ssa", sanoo Energiateollisuuden johtaja Jari Kostama tiedotteessa.

Taksonomian kautta määritetään, millaisia sijoituksia voidaan kutsua kestäviksi. Ydinvoimakysymys on jäsenmaita voimakkaasti jakava. EU-maista osalla ei ole koskaan ollut ydinvoimaa ja osa ottaa ydinvoimaloitaan pois käytöstä, kuten Saksa ja Belgia. Suomi ja Ranska kuuluvat maihin, jotka haluavat pitää ydinvoimasta kiinni ja rakentavat sitä lisää.

Energiateollisuuden edunvalvonnasta vastaava johtaja Joona Turtiainen otti Kauppalehden kirjoituksessaan kantaa ydinvoimaan ja taksonomiaan joulun alla (KL 20.12.2021):

"Poliittisen ydinvoimavastaisuuden naamioiminen tekniseksi kriteeristöksi ei ole kestävä peruste heikentää ydinvoiman rahoitusta muihin keinoihin verrattuna. Sitä ei ole bioenergian käytön vähentämisen tavoittelu sen sijaan, että asetettaisiin sille selkeät ja riittävät kestävyysvaatimukset ja hiilinielutavoitteet."

Taksonomialla on merkitystä sen suhteen, miten eri energiamuotoihin tehtäviä sijoituksia kohdellaan. Sillä on merkityksensä esimerkiksi Fortumin selvittäessä jatkoajan hakemista Loviisan kahdelle yksikölle. Käyttöluvat ovat katkolla 2027 ja 2028.

Kostamon mukaan luonnos on askel oikeaan suuntaan, mutta sen muotoilut eivät vielä mene riittävän pitkälle.

"Pitää vielä varmistaa, että ehdotus mahdollistaa kestävän ydinvoiman tuotannon pitkälle tulevaisuuteen sekä investoinnit ja teknisen kehityksen ilman tarpeetonta byrokratiaa", Kostama jatkaa.

Esitysluonnos lähetettiin viikonloppuna lausuntokierrokselle jäsenmaille ja kestävän rahoituksen asiantuntijaryhmälle. Kierros kestää 12. tammikuuta asti, minkä jälkeen komissio julkaisee kriteeristön lopullisen version.

Euroopan parlamentilla ja jäsenmaista koostuvalla ministerineuvostolla on sen jälkeen neljän kuukauden ajan mahdollisuus torjua komission esitys määräenemmistöllä. Mikäli ne eivät torju esitystä, se astuu voimaan.