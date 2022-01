Talous

Vihreiden pitkään vihaama ydinvoima pelastaa suomalaiset vihreälle polulle Talous Euroopan maista Ranska ja Saksa ovat ydinvoimakannoissaan täysin eri linjoilla. Suomi kuuluu Ranskan leiriin.

Jussi Nukari / Lehtikuva

Eurajoen Olkiluodossa on rakennettu ydinvoimahankkeita jo pitkään. Kuva on Posivan ydinjätteen maanalaisen loppusijoituspaikan työmaalta vuodelta 2014. Olkiluodon kolmannen voimalaitosyksikön käynnistys on myöhästynyt noin 12 vuotta alkuperäisestä aikataulustaan.

Olkiluoto 3 on Suomen suurin ilmastoteko, mainostaa ydinvoimayhtiö Teollisuuden Voima verkkosivuillaan. Näinkin voi asian nähdä, mutta ydinvoimalat herättävät erityisesti synkeän onnettomuushistoriansa vuoksi ihmisissä pelkoa. Ympäristönkin kannalta ydinvoima on ristiriitainen valinta. Se on päästötön vaihtoehto, mutta vihreät puolueet ja ympäristöjärjestöt ovat perinteisesti ehdottomasti vastustaneet ydinvoimaa. Ydinvoimaloiden polttoaineena käytetyn uraanin louhinta herättää ympäristöhuolia, samoin radioaktiivisen ydinjätteen loppusijoitus. Suomalaisten ydinvoimaloiden uraanin on kerrottu tulevan pääosin Kazakstanista, Kanadasta ja Australiasta. Eurajoen Olkiluodon peruskallioon rakennetaan parhaillaan loppusijoituspaikkaa ydinjätteelle. Suomessa Ville Niinistön johtama vihreä puolue lähti hallituksesta syksyllä 2014 Fennovoiman ydinvoimalan myönteisen periaatepäätöksen vuoksi. Saksassa vihreät ovat vuosikymmeniä vaatineet ydinvoimasta luopumista, ja maa onkin tehnyt asiasta päätöksen. Viimeiset ydinvoimalat suljetaan jo lähivuosina. Suomessa vihreät poliitikot kommentoivat joulun alla Olkiluodon käynnistämisen yhteydessä ydinvoima-asiaa. Puheenjohtaja Maria Ohisalo hämmästytti monia tviitillään, jonka mukaan Olkiluoto 3 olisi ollut pitkään osana vihreiden energiapalettia. Nykyisin europarlamentaarikkona toimiva Ville Niinistö puolestaan myönsi Twitterissä, että vihreiden ydinvoimakritiikki meni aikanaan yli. Ranskan suhtautuminen ydinvoimaan on täysin toisenlainen kuin Saksan. Maan energiantuotanto nojaa vahvasti ydinvoimaan. Presidentti Emmanuel Macronin mukaan Euroopan unioni ei pääse ilmastotavoitteisiin ilman ydinvoimaa. Ranska ja Saksa ovatkin olleet EU:ssa täysin eri kannoilla siitä, onko ydinvoima vihreää vai ei. Kymmenen vuoden takainen Fukushiman ydinvoimalaonnettomuus Japanissa oli saksalaisille viimeinen naula tämän energiamuodon arkkuun. Suomi on omissa energiaratkaisuissaan Ranskan linjoilla – Suomen energiahuolto olisi nykyisellään todella hankalasti hoidettavissa ilman ydinvoimaloiden tuottamaa sähköä. "Suomessa ydinvoima ei ole ollut pitkään aikaan puoluepoliittinen riidanaihe. Kaikki eivät siitä niin tykkää, mutta jonkinlainen yhteisymmärrys on, että kun niitä on, ne kannattaa hyödyntää", Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä arvioi. Sen sijaan Ruotsissa on puhuttu pitkään ja hartaasti ydinvoimasta luopumisesta. "Ruotsin linja on, että nykyisiä ydinvoimaloita saa korvata uusilla, mutta sitä ei kukaan ole tekemässä. Ratkaisu katsotaan kalliiksi, ja asia herättää suuria poliittisia intohimoja puolesta ja vastaan. Edistäminen olisi hankalaa." Leskelä korostaa, että ydinvoimalla on iso merkitys ja monenlaisia sähköntuotantotapoja tarvitaan. Suomessa Olkiluoto kolmosen käyttöönoton jälkeen noin 30 prosenttia sähköstä tulee Olkiluodon laitoksilta. Samalla ydinvoiman osuus Suomessa käytetystä sähköstä nousee noin 40 prosenttiin. "Jos meillä olisi vaikkapa vain tuulivoimaa ja vesivoimaa, tulisi valtavat tarpeet varastoida sähköä. Ydinvoima myös alentaa sähkön hintaa suomalaisille." Koskia patoamalla aikaansaatu vesivoima on myös vihattua energiaa, koska padot pilaavat vaelluskalojen elinympäristön. Nykyinen vesivoima, jota meillä on paljon vähemmän kuin ruotsalaisilla, on kuitenkin Leskelän mukaan ehdottoman tärkeää. "Vesivoiman säätökyky tulee olemaan valtavan arvokasta tulevaisuudessa." Lue myös: Suomi pyristelee irti fossiilisista kaukana kivihiilimaiden edellä, mutta eurooppalaisten on vaikea ymmärtää energiapalettiamme Aiheet Olkiluoto 3 Ranska Saksa uraani vihreät ydinvoima