Kuljetusala: Jakeluvelvoite pois ja polttoainevero minimiin – "Tappiota tulee kymppitonni viikossa, toiminta muuttumassa kannattamattomaksi"

Pentti Vänskä, Jaana Kankaanpää

Kuljetusalan Anssi Kujala toivoo hallitukselta nyt kolmea muutosta: ammattidieselin valmistelun nopeuttamista, jakeluvelvoitteen poistamista määräaikaisesti kokonaan ja polttoaineveron alentamista

Kuljetusala vaatii pikaisia toimia ammattiliikenteen auttamiseksi kustannuskriisissä.

"Hinta tulee lisää 10 senttiä päivässä, viime yönä eräs yhtiö osti hintaa lähes 20 senttiä. Kun puutavarayhdistelmärekka vie 70 litraa sadalla kilometrillä ja hinta on noussut nopeasti 40 senttiä, toiminta muuttuu kannattamattomaksi", Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL:n toimitusjohtaja Anssi Kujala sanoo.

Kujalan mukaan kuljetusyrityksistä vain noin 50–60 prosentilla on sopimuksissa pykälä, joka ottaa huomioon polttoaineen hinnannousun, näin poikkeuksellista tilannetta eivät välttämättä nekään.

Ala toivoi jo aiemmin apua ammattidieselistä, ja hallitus aloittikin valmistelun. Se ei kuitenkaan auta akuuttiin hintakriisiin, Kujala sanoo. Ammattidiesel tarkoittaa veronpalautusta kuorma- ja linja-autojen tankkaamista polttoainelitroista.

"Se on nyt laiha lohtu, kun maailmanmarkkinat ovat menneet sekaisin ja kustannukset nousseet."

Kujala toivoo nyt kolmea muutosta: ammattidieselin valmistelun nopeuttamista, jakeluvelvoitteen poistamista määräaikaisesti kokonaan ja polttoaineveron alentamista EU:n sallimaan minimiin eli 33 prosenttiin. Se toisi 17 sentin helpotuksen hintaan, Kujala laskee.

"Absurdia on, että kun iso osa liikenteestä on hädässä hinnannoususta, hallitus neuvottelee jakeluvelvoitteen kasvattamisesta. Se on toki tulevaisuutta varten, mutta nyt tarvitaan nopeaa apua. Eräs kuljetusyrittäjä kertoi, että viime viikko toi hänelle tappiota yli 10 000 euroa ja ensi viikko yli 20 000. On päivänselvää, että kuljetustoimintaa on mahdotonta jatkaa."