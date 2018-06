Pouttu sinnittelee rankoista tappioista huolimatta

Kannuksessa toimiva lihanjalostaja Pouttu Oy pyristelee usean vuoden tappiokierteestä huolimatta kannattavaksi uusilla tuotteilla ja tehokkaalla tuotannolla, toimitusjohtaja Mikko Karell sanoo.

"Omistaja on vahvasti sitoutunut kehittämään ja pääomittamaan yhtiötä. Tuotekehitykseen ja valikoimaan on satsattu. Omistajille sekä henkilöstöllä on vahva luotto siihen, että kurssi kääntyy."

Helppoa se ei ole, sillä viime vuonna yhtiön nettotulos painui miinukselle noin kolme miljoonaa euroa. Liiketappiota kertyi 2,58 miljoonaa euroa ja myös käyttökate meni pakkaselle yli puoli miljoonaa euroa.

Virolaisen liha- ja meijeriyrityksen AS Maag Gruppin omistama Pouttu on ollut tappiokierteessä vuosikausia. Neljän vuoden nettotulos on yhteensä yli 9 miljoonaa miinuksella. Omavaraisuus on painunut erittäin kehnoksi, 4,5 prosenttiin.

Maag on joutunut jo pääomittamaan Pouttua miljoonilla euroilla, jotta yritys on pysynyt pystyssä ja todennäköisesti joutuu panostamaan edelleen.

Viime syyskuussa Naapurin Maalaiskana -yhtiöstä Poutun toimitusjohtajaksi tullut Karell toteaa, että yhtiö pyrkii tappiokierteestä eroon pienin askelin. "Tänä keväänä on investoitu uusiin laitteisiin ja koko porukka on motivoinut viemään uudistukset maaliin. Nyt ollaan uuden alussa."

Karell kertoo tienneensä hyvin yhtiön tilanteen tullessaan johtoon, mutta hänen mukaansa edessä oli kuitenkin positiivinen näkymä.

Yhtiöön johtoon on tullut uusia ruokapuolen osaajia. "Taikatemppuja ei ole tehtävissä vaan kovaa työtä."

Karellin mielestä tappiot johtuvat siitä, että markkinatilanne on erittäin kireä ja raaka-aine kallista suhteessa lihajalosteista saatuun hintaan.

Henkilöstömäärä on Karellin mukaan pysynyt viime vuodesta suunnilleen ennallaan. Vakituisia on 150 ja kesäaikana määrä nousee pariinsataan.

Taseessa pitkäaikaista velkaa on viitisen miljoonaa euroa ja lyhytaikaista yli 14 miljoonaa. Pääomalainaa oli viime vuonna Pouttuun pumpattu 4 miljoonaa euroa.