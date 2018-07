HK Scan: Raju rakennemuutos käynnissä suomalaisessa lihantuotannossa

Pohjoismainen lihakonserni HK Scan on huolissaan maatalouden ahdingosta ja sika- ja nautatilojen tuotannon jatkamisesta.

Suomalaiset lihatilat eivät ole tyytyväisiä tuotannon kannattavuuteen. Silti odotukset lähivuosille ovat valoisammat kuin vielä kaksi vuotta sitten.

Kantar TNS:n tuoreen tutkimuksen mukaan edelleen joka toinen sika- ja nautatila on epävarma tuotannon jatkamisesta vuoden 2025 jälkeen. Tämä uhkaa vähentää suomalaista lihantuotantoa merkittävästi. Suurimpana suomalaisena elintarvikealan yrityksenä HK Scanissa on käynnissä toimenpiteitä, joiden avulla parannetaan kotimaisen ruoantuotannon kilpailukykyä ja pyritään turvaamaan kotimaisen tuotannon säilyminen.

Markkinatutkimusyritys Kantar TNS Agri Oy tutki kesäkuun lopussa julkaistulla kyselyllä naudan- ja sianlihantuotannon kehitysnäkymiä vuoteen 2025.

HK Scanin arvion mukaan suomalaisessa lihantuotannossa on käynnissä raju rakennemuutos.

”Kannamme huolta maatalouden ahdingosta. On tärkeää, että tuottajat, elintarviketeollisuus, kauppa, rahoittajat ja julkinen valta löytävät yhdessä keinot, joilla tilojen investointisuunnitelmat saadaan toteutukseen. Suomalaiset kuluttajat haluavat kotimaisia elintarvikkeita ja lihaa lautasilleen", sanoo HK Scanin eläinhankinnasta ja alkutuotannosta vastaava johtaja Pia Nybäck.

Nybäckin mukaan alan on kyettävä vastaamaan kuluttajien toiveisiin:

"Investointisuunnitelmia tiloilla on jo, mutta vielä on epävarmaa, kattaisiko niiden toteutuminen poistuman tuotannosta.”

HK Scan ilmoitti 25. kesäkuuta alittavansa yhteistoimintaneuvottelut tehostaakseen ja sopeuttaakseen tuotantoaan. Neuvottelut koskevat yhtiön tuotannon ja logistiikan työntekijöitä Vantaan, Forssan, Mikkelin, Paimion ja Outokummun yksiköissä. Vuoden 2017 loppupuolella käyttöönotettu Rauman yksikkö on yhteistoimintaneuvottelujen ulkopuolella.

Sekä HK Scan että Atria julkaisevat puolivuosituloskatsauksensa ylihuomenna torstaina.

Tuotantoa jatkavat tilat panostavat edelleen tuottavuuden parantamiseen. Kantar TNS:n tutkimuksen mukaan kannattavuuden paranemiseen uskotaan tiloilla aiempaa vahvemmin. Investointeja on suunnitteilla selvästi entistä enemmän ja tahtotila niiden käynnistämiseen on kovempi kuin vuosiin.

Kantar TNS:n tutkimuksen mukaan tuotanto kuitenkin supistuu tilojen lakkautusten vuoksi sikatuotannossa vajaan viidenneksen ja naudassa jopa yli kolmanneksen. Tuotanto jäisi näin kummassakin tuotantosuunnassa noin 20–30 miljoonaa kiloa nykyistä pienemmäksi, jos alkutuotannon suunnitellut investoinnit eivät toteudu.

”On tärkeää, että lihantuotanto säilyy Suomessa elinvoimaisena. Lähinaapurissamme Ruotsissa lihan omavaraisuusaste on pudonnut jo 50 prosenttiin. Suomessa meillä on vielä mahdollisuus välttää tämänkaltainen kehitys. Suomalainen liha on maailman huippua. Kuluttajien kannattaa nyt tosissaan herätä tarkistamaan lihan alkuperä kaupoissa ja ravintoloissa”, jatkaa Nybäck.

HK Scan on käynnistänyt useita toimia vastuullisen ja korkealaatuisen suomalaisen lihantuotannon säilyttämiseksi ja kehittämiseksi. Suomessa HKScan hankkii liharaaka-aineen ensisijaisesti omilta sopimustuottajiltaan. HK:n- ja Kariniemen merkkisissä tuotteissa käytetään aina suomalaista lihaa.

HK Scanin mukaan Naudanlihantuotannossa Suomen omavaraisuus riippuu lypsylehmien ja emolehmien määrästä ja teuraspainon kehityksestä. HK Scan on panostanut emolehmätuotantoon Rotukarja 2025 -kehitysohjelmallaan, johon on mahdollista ottaa mukaan noin 3 200 uutta emolehmää vuoden 2025 loppuun mennessä.

Tämä tarkoittaa HK Scanille yli 15 prosentin kasvua emolehmätuotantoon ja valtakunnallisestikin yli viiden prosentin kasvua. Suomessa naudanlihan omavaraisuusaste on tällä hetkellä noin 80 prosenttia.

Sikataloudessa porsastuotoksen nousulla loivennetaan tuotannon laskua jatkossakin. Kantar TNS:n tutkimuksen mukaan vuosittain vieroitettujen porsaiden määrä on Suomessa nousemassa noin kolmella porsaalla emakkoa kohti, keskimäärin 30 porsaaseen vuonna 2025. Tilojen välillä on kuitenkin vielä suuria eroja: parhaissa sikaloissa porsaiden määrä voi olla noin 7 porsasta/emakko korkeampi.

HK Scan osallistuu Porin Suomi-Areenan Ruokalavalle tänään tiistaina 17. heinäkuuta yhdessä Elintarviketeollisuusliiton kanssa.