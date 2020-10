Video: Ruokia voi nyt tilata ilmakuljetuksena Helsingissä – näin drone lennättää lähikaupasta tilatun makaronilaatikon nälkäisen luo

Laura Ihalainen

Drone laskee paketin ennakkoon valitulle avoimelle paikalle vaijerin avulla.

Seuraava askel pakettiautomaatista on paketteja asiakkaan luo kuljettava automaatti. Helsingin Vuosaaressa on vuoden verran kokeiltu dronea, miehittämätöntä lennokkia, joka toimittaa tilauksesta syötävää. Dronejakelua pyörittää Googleakin hallinnoivan Alphabetin tytäryhtiö Wing.

Helsingin lisäksi Wing toimii Yhdysvalloissa ja Australiassa.

Vuosaaren toimitusalue on toistaiseksi melko pieni, ja valikoimissa on vain muutamia tuotteita läheisestä kahvilasta ja ruokakaupasta. Muissa maissa Wing toimittaa jo aterioita, päivittäistavaroita ja lääkkeitä.

Wingillä on Liikenne- ja viestintäviraston myöntämä lentolupa.

Automaattinen järjestelmä laatii lentoreitin, ja drone huolehtii toiminnastaan itsenäisesti muun muassa kuvaamalla ympäristöä. Henkilökunta valvoo lentoja taustalla.

Noin metrin mittaisen dronen lentosäde on kymmenisen kilometriä.

Testipäivänä tuulee yhdeksän metriä sekunnissa ja ripottelee vettä. Yhtiön mukaan dronet kestävät huonoakin säätä.

Wingin sovellus ei kerro, mihin tarkalleen drone on tilattavissa. Verkkosivuilta bongattu esimerkkiosoite viimein tärppää. Ensimmäinen tilaus ei mene läpi mutta toisella kertaa onnistuu.

Palvelu kertoo, että kahvilasta on saatavilla vain tölkkijuomia. Lähikaupan listassa on muutama einesruoka, karkkia ja joitain kuivatuotteita. Tilaamme kokeeksi liha-makaronilaatikon ja pinaattilettuja. Enempää ei yhteen tilaukseen mahdu. Paketin maksimipaino on noin 1,5 kiloa.

Toimitusmaksua ei toistaiseksi peritä.

Sovellus ehdottaa kolmea avointa paikkaa lähimaastossa. Satelliittikuva on pieneltä alalta, joten sen tulkintaan menee pieni hetki.

Kymmenen minuutin kuluttua drone tuo pahvisen paketin, laskee sen vaijerilla pehmeästi maahan ja poistuu paikalta.

Tilaamme vielä toisen kuljetuksen jälkiruualle, se saapuu hieman ensimmäistä nopeammin.