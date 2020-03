Espanjan hallitus julistaa hälytystilan koronan takia – toimet kovenevat ympäri Euroopan

Espanjassa koronavirustartuntojen määrä on noussut yli 4 200:aan.

Koronaviruspandemia on vaikuttanut merkittävästi muun muassa liikkumiseen ympäri maailman.

Espanjassa hallitus aikoo julistaa maahan hälytystilan nopeasti leviävän koronaviruksen vuoksi. Asiasta kertoi pääministeri Pedro Sanchez.

Pääministerin mukaan hallitus kokoontuu lauantaina ja julistaa koko maahan hälytystilan. El Pais -lehden mukaan hälytystila mahdollistaa esimerkiksi liikkumisen rajoittamisen.

Espanjassa koronavirustartuntojen määrä on noussut yli 4 200:aan. Terveysministeriön lukujen mukaan kuolleita on noin 120.

Vielä torstaina illalla vahvistettuja tartuntoja oli noin 3 000 ja kuolleita reilut 80.

Torstaina maasta ilmoitettiin, että Kataloniassa neljän kunnan alueella rajoitetaan liikkumista koronavirustartuntojen välttämiseksi. Kunnat ovat Igualada, Odena, Santa Margarida de Montbui ja Vilanova del Cami, ja rajoitusalueella on yhteensä vajaat 70 000 asukasta.

Viranomaisten antaman lausunnon mukaan asukkaat eivät saa lähteä kuntien keskuksista mutta saavat liikkua kotiensa ulkopuolella.

Tshekki on ilmoittanut sulkevansa rajansa kokonaan koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Sunnuntain ja maanantain välisenä keskiyönä voimaan astuva määräys kieltää kaikilta ulkomaalaisilta pääsyn Tshekkiin ja tshekeiltä maasta lähtemisen.

"Sunnuntain ja maanantain välisestä keskiyöstä lähtien kiellämme kaikilta ulkomaalaisilta pääsyn Tshekin tasavaltaan ja samaan aikaan kaikilta Tshekin kansalaisilta lähtemisen alueiltamme", maan sisäministeri Jan Hamacek kertoi toimittajille.

Ulkomaalaisten maahanpääsykielto ei koske niitä ulkomaiden kansalaisia, joilla on pysyvä tai yli kolme kuukautta voimassa oleva oleskelulupa Tshekkiin.

Myös Ukraina ilmoitti iltapäivällä sulkevansa maan rajat ulkomaalaisilta 48 tunnin kuluessa kahdeksi viikoksi. Torstaina maahantulokiellon julisti Slovakia. Slovakia päästää maahan ainoastaan Puolan vastaisilta rajoilta tulevat puolalaiset.

Lisäksi Ukraina on kertonut ensimmäisestä koronaviruskuolemasta. Kuolonuhri on maan varaterveysministerin mukaan nainen, jolla tartunta diagnosoitiin torstaina. Yhteensä Ukrainasta on raportoitu kolme tartuntaa.

Tshekissä vahvistettuja koronavirustartuntoja on 117 kappaletta. Koronaviruksen aiheuttamia kuolemantapauksia ei ole maassa havaittu.

Viikonloppuna eli ennen rajoitusten voimaantuloa Tshekkiin saapuvat ulkomaalaiset määrätään kahden viikon karanteeniin, jos tulijan alkuperämaana on jokin Tshekin määrittelemistä 15 "riskimaasta".

Suomi ei kuulu riskimaihin, joita ovat Kiina, Etelä-Korea, Iran, Italia, Espanja, Itävalta, Saksa, Sveitsi, Ruotsi, Norja, Alankomaat, Belgia, Iso-Britannia, Tanska ja Ranska.

Rajojen sulkemisen ohella koronaviruksen levittämisestä on tehty rikos, kertoi maan pääministeri Andrej Babis. Maahan on julistettu kuukauden kestävä poikkeustila.

Maa on sulkenut koulut, teatterit, elokuvateatterit, galleriat ja museot sekä lisäksi kieltänyt yli 30 ihmisen kokoontumiset hautajaisia lukuun ottamatta. Ravintoloiden aukioloaikoja on rajoitettu.

Saksassa koronaviruksen leviämistä pyritään estämään sulkemalla kouluja. Tähän mennessä kymmenen Saksan 16 osavaltiosta on ilmoittanut koulujen sulkemisesta.

Viimeisimpänä koulusuluista ilmoitti Nordrhein-Westfalen, joka on asukasluvultaan Saksan suurin osavaltio.

Saksa on myös ilmoittanut ainakin 550 miljardin euron apupaketista, jolla pyritään auttamaan saksalaisyrityksiä selviämään koronaviruksen vaikutuksista. Maassa on raportoitu reilusti yli 2 000 koronavirustartuntaa.

Itävalta on niin ikään tiukentanut toimiaan määrämällä kaikki ei-välttämättömät liikkeet suljettaviksi maanantaista eteenpäin. Ruokakaupat, apteekit, pankit ja postit saavat olla auki.

Kahvilat ja ravintolat on pantava kiinni joka päivä kolmelta iltapäivällä. Lisäksi kaikki lennot Ranskaan, Espanjaan ja Sveitsiin keskeytetään maanantaista alkaen. Lento- ja junaliikenne Italiasta on keskeytetty jo aiemmin.

Kahdelle alueelle on myös julkistettu liikkumisrajoituksia.

Maassa on raportoitu yksi koronaviruksen aiheuttama kuolema.

"Maanantaista alkaen meidän on supistettava sosiaaliset elämämme minimiin", liittokansleri Sebastian Kurz ilmoitti.

Sveitsikin on ilmoittanut sulkevansa koulut ja luvannut koronaviruksesta kärsiville yrityksille miljardien edestä tukea. Sveitsissä tartuntoja on todettu yli tuhat.

Niin ikään Belgian hallitus ilmoitti aiemmin sulkevansa kouluja, baareja ja ravintoloita sekä peruvansa kulttuuri- ja urheilutapahtumia. Maan pääministeri Sophie Wilmes sanoi, että toimilla yritetään välttää joutuminen samankaltaiseen tilanteeseen kuin Italiassa. Wilmesin mukaan Belgiassa yritetään välttää esimerkiksi laajoja liikkumisrajoituksia.

Määräykset tulevat voimaan perjantain ja lauantain välisenä yönä. Koulut ovat kiinni huhtikuun alkuun, jonka jälkeen maassa alkaa pääsiäisloma. Näin oppilaat pysyvät poissa opinahjoista kuukauden.

Hallitus aikoo myös tukea lastenhoidossa vanhempia, jotka tarvitsevat apua. Olennaista on, että lapset eivät päätyisi eläkeläisten hoidettaviksi, sillä eläkeläiset kuuluvat iältään koronavirusriskiryhmään. Leikkikoulut ja päiväkodit voivat yhä olla avoinna.

Lauantaista lähtien ainoastaan liikkeet, joissa myydään välttämättömiä tarvikkeita, voivat olla auki. Näitä ovat muun muassa ruokakaupat ja apteekit. Muut liikkeet voivat olla avoinna arkipäivisin ja kiinni viikonloppuisin.

Belgialaisia on pyydetty tekemään mahdollisuuksien mukaan etätöitä. Maassa on yli 300 tartuntaa, ja ainakin kolme ihmistä on kuollut viruksen seurauksena.