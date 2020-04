Saksa avaa rajojaan: 80 000 kausityöntekijää Itä-Euroopasta saapuu tulevina kuukausina sato-ongelmien välttämiseksi – "Sadonkorjuu ei odota"

Jaana Kankaanpää

Suomessa kausityöntekijöitä on muun muassa mansikkapelloilla.

Itä-Euroopasta tulee 80 000 maatalouden kausityöntekijää Saksaan huhti- ja toukokuun aikana. Maan maatalousministeri Julia Klöckner ja sisäministeri Horst Seehofer sopivat asiasta torstaina, saksalaiset mediat kertovat.

Saksan maataloustuottajien järjestö on vaatinut hallitukseltaan pikaisia toimia, koska monien tuotteiden kysyntä on heikentynyt ja tuottajahinta laskenut. Saksa on kieltänyt aiemmin ulkomaisen työvoiman saapumisen koronaviruksen leviämisuhan takia.

"Tämä on tärkeä ja hyvä uutinen viljelijöillemme. Sadonkorjuu ei odota, eikä kylvöä voi lykätä", ministeri Klöckner kommentoi.

Työntekijät saavat tulla maahan ryhmissä ja vain lentokoneella, minkä jälkeen heille suoritetaan terveystarkastus. Jos tekijöillä todetaan koronavirus, työskentelylupa evätään.

Lisäksi tavoitteena on saada 10 000 opiskelijaa, turvapaikanhakijaa ja lyhytaikaisia ​​työntekijää satotöihin tulevien kuukausien aikana.

Saksan maataloudessa työskentelee keskimäärin 300 000 kausityöntekijää vuodessa. Heistä yli 90 prosenttia heistä ei ole lähtöisin Saksasta. Muun muassa Romaniasta ja Ukrainasta saapuvat työläiset muodostavat noin kolmanneksen maatalouden työvoimasta.

