Venäjän Norilskissa vuoti 20 000 tonnia polttoainetta jokeen – Putin julisti hätätilan

Venäjän presidentti Vladimir Putin on antanut tukensa hätätilan julistamiselle Norilskiin, missä 20 000 tonnia dieselpolttoainetta valui Ambarnaja-jokeen.

Jukka Pasonen

Norilskin kaupungin viranomaiset julistivat jo hätätilan sen jälkeen, kun polttoainetta oli vuotanut lämpövoimalaitokselta 29. toukokuuta lähellä Napapiirin yläpuolella sijaitsevaa Norilskin teollisuuskaupunkia.

Maailman luonnonsäätiö (WWF) on julkaissut satelliittikuvia, joissa näkyy purppuranpunaista vettä Daldykan- ja Ambarnajajoessa Norilskin lähellä.

Venäjän kalastusvirasto Rosrybolovstvo kuvasi polttoainevuotoa ekologiseksi katastrofiksi.

"Jo nyt voidaan sanoa, että Norilo-Pyasinsky -vesistön ekologisen tasapainon palauttaminen vie vuosikymmeniä", viraston tiedottaja Dmitri Klokov sanoi.

Ministeri Jevgeni Zinichev pyysi keskiviikkona Putinia julistamaan vuodon liittovaltion hätätilaksi, jolloin alueella voidaan käyttää Venäjän liittovaltion valmiuksia tilanteen ratkaisemiseksi.

Putin antoi Zinicheville ohjeen "organisoida ympäristöön kohdistuvien haittojen ehkäisemiseen liittyvä työ nopeasti".

Televisiovideopuhelun aikana Putin läksytti lämpövoimalaitosyhtiö NTEK:n johtaja Sergei Lipiniä viranomaisten todettua, ettei yhtiö ajoissa ilmoittanut tapahtuneesta.

"Miksi valtion virastot saivat tietää tästä vasta kahden päivän kuluttua tapahtuneesta? Pitääkö meidän lukea hätätilanteista sosiaalisesta mediasta? Onko teillä jotain vialla", Putin kysyi Lipiniltä?

Kaivosyhtiö Norilsk Nikel, joka omistaa NTEK:n, sanoi yrityksen ilmoittaneen tapahtuneesta "oikea-aikaisesti ja asianmukaisella tavalla". Yhtiö ilmoitti myös, että vuoto aiheutui, kun varastosäiliötä tukevat pylväät upposivat ikiroutaisen maaperän sulamisen vuoksi.

Tutkintakomitea on ilmoittanut aloittaneensa kolme rikostutkimusta ympäristörikkomuksista ja pidättänyt tehtaan työntekijän.

Norilsk on eristetty 180 000 ihmisen kaupunki Krasnojarskin alueella. Kaivosyhtiö Norilsk Nikel on maailman johtava nikkelin ja palladiumin tuottaja. Yhtiön omistaa Venäjän rikkain mies, Vladimir Potanin, jonka nettovarallisuus on Forbesin mukaan lähes 20 miljardia US-dollaria.

Yhtiö omistaa Suomessa Harjavallassa toimivan nikkelitehtaan.

Jutussa on käytetty lähteinä mm. Arctic Today ja RadioFreeEurope -verkkojulkaisuja