Norjan suurin tuulivoimapuisto vastatuulessa - poronhoitajat viemässä oikeuteen

Kimmo Haimi

Poronhoitajat vaativat tuulivoimaa vastustavan Motvind-ryhmän tukemana tuulivoimapuiston rakentamisen lopettamista.

Arctic Today -verkkojulkaisun mukaan kyse on ruotsalaissaksalaisen Eolus-yrityksen Øyfjellet-projektista. Eolus sai vuonna 2016 luvan 72 tuulivoimalan rakentamiseen 40 neliökilometrin laajuiselle alueelle Nordlandiin.

Ehtona rakennustöiden aloittamiselle oli, että yhtiö pääsee maaliskuun 11:nteen päivään mennessä sopimukseen poronhoitajien kanssa noin 2 000 poron esteettömästä siirtymisestä talvilaitumilta kesän laidunalueille.

Jillen-Njaarken -alueen poronhoitajien mukaan sopimusta ei syntynyt. He ovat lisäksi sitä mieltä, että Eolus on rikkonut myös Norjan valtion kanssa tekemäänsä sopimusta rakennettuaan 11 kilometrin mittaisen läpikulkutien alueelle.

Yrityksen mukaan poronhoitajille kerrottiin, että rakennustyöt keskeytetään ajanjaksolle 10.-16. huhtikuuta, juhlapäivien yhteydessä. Kun tokka ei ollut mennyt siihen mennessä ohi, yritykselle annettiin lupa jatkaa töitä.

Kun yritykselle ilmoitettiin 27. huhtikuuta, että porot olivat valmiita liikkumaan, rakentaminen lopetettiin sinä iltana ja sitä jatkettiin uudelleen 29. huhtikuuta illalla, kun päälauma oli kulkenut ohi alueen.

Poronhoitajat sanovat, että heille on kerrottu, milloin heidän on siirrettävä eläimiään ja paljonko siihen on aikaa. Tämä on heidän mielestään vastoin heidän oikeuksiaan. Maakunnan virkamiehet tukevat heidän valitustaan. He sanovat muuton määräytyvän sää- ja laiduntamisolosuhteiden perusteella eikä niitä voida suunnitella etukäteen.

Poronhoitajat vaativat nyt tuulivoimaa vastustavan Motvind-ryhmän tukemana tuulivoimapuiston rakentamisen lopettamista välittömästi ja tuulipuiston suunnitelmien peruuttamista.

Vuonna 2021 valmistuvaksi suunnitellun Øyfjellet-tuulipuiston pitäisi tuottaa energiaa lähellä olevalle Alcoan alumiinisulatolle, joka on sitoutunut ostamaan kaiken tuulivoimapuiston tuottaman energian 15 vuoden ajan. Norjan radio- ja tv-yhtiö NRK:n haastatteleman ympäristöasiantuntijan mukaan puiston rakentamiselle ei olisi pitänyt antaa lupaa puutteellisten ympäristösuunnitelmien vuoksi.