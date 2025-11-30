Erikoisen värinen supikoira päätyi loukkuun Varsinais-SuomessaLaitilassa loukkuun jäi lähes kokonaan valkoinen supikoira.
Pitkän linjan pyytäjä Kari Jalonen sai lokakuussa loukkuunsa melkein kokonaan valkoisen supikoiran loukkuunsa Laitilan Kaivolan kylässä.
Kyseinen loukku on ollut samalla paikalla yli kymmenen vuotta ja Jalonen on pyytänyt supikoiria yli 40 vuotta. Hän kertoo, ettei ole nähnyt vastaavanlaista aikaisemmin.
”Kysyin myös muilta pyytäjiltä lähialueella, eikä kukaan ole saanut täälläpäin vastaavanlaista”, Jalonen sanoo Metsästäjä-lehdelle. Kuva on nähtävissä Metsästäjä-lehdessä.
Varsinais-Suomen riistapäällikkö Jörgen Hermanssonin mukaan tapaus on harvinainen.
”Viimeisten 20 vuoden aikana tietoon on tullut yksi tai kaksi havaintoa valkoisista tai väriviallisista supikoirista Varsinais-Suomesta. Havainnot valkoisista hirvistä ovat täälläpäin yleisempiä kuin havainnot valkoisista supikoirista”.
Vastaavanlainen eläin on kuvattu vuonna 1997 Reijo Jalosen toimesta. Kuva löytyy Finna-arkistosta.Artikkelin aiheet
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
- Osaston luetuimmat