EU:ssa meni rikki 200 miljoonan koronarokotuksen raja – heinäkuun lopun tavoite 70 prosentin kattavuudesta näyttää realistiselta

EU:ssa on annettu nyt yli 200 miljoonaa koronarokoteannosta, uutistoimisto AFP kertoi tiistaina laskelmiinsa nojaten.

Kaikki tarvittavat rokoteannokset on saanut EU:ssa noin 52,9 miljoonaa ihmistä, eli noin 11,8 prosenttia unionin asukkaista.

Pisimmällä rokottamisessa on pieni Malta, joka on rokottanut täysin yli 32 prosenttia väestöstään. Suurista EU-maista pisimmällä on Espanja, jonka asukkaista yli 15 prosenttia on saanut kaikki tarvittavat annokset. Italialaisista on rokotettu täysin reilut 14 prosenttia, ranskalaisista reilut 13 prosenttia ja saksalaisista reilut 11 prosenttia.

Suomessa vain 5,1 prosenttia väestöstä on saanut kaikki rokoteannokset, mutta 38 prosenttia on saanut vähintään ensimmäisen annoksen.

EU:n hitain rokottaja on ollut Bulgaria, jossa 10 prosenttia on saanut ensimmäisen annoksen ja kuusi prosenttia kaikki annokset.

EU on nykytahdilla saavuttamassa tavoitteensa rokottaa täysin 70 prosenttia aikuisväestöstä eli noin 255 miljoonaa ihmistä heinäkuun loppuun mennessä. Kiihtyneestä tahdista huolimatta EU on selvästi jäljessä joitakin muita rikkaita teollisuusmaita. Israelissa 59 prosenttia väestöstä on saanut kaikki rokoteannokset, kun Yhdysvalloissa vastaava luku on 35 ja Britanniassa 30 prosenttia.