Niinistö Washington Postille: Riskit ja uhat Ukrainassa näyttävät kasvavan

Lehden mukaan Niinistö on yksi harvoista EU-maiden johtajista, jolla on säännöllinen keskusteluyhteys Venäjän presidentin kanssa.

Niinistön mukaan Ukrainan tilanteen kehittymistä on vaikea ennakoida. LEHTIKUVA / Roni Rekomaa

Presidentti Sauli Niinistö korostaa diplomatian merkitystä Ukrainan tilanteen ratkaisemisessa Washington Postille antamassaan haastattelussa.

Washington Postin mukaan Niinistö on yksi harvoista EU-maiden johtajista, jolla on säännöllinen keskusteluyhteys Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa. Lehti muistuttaa, että Niinistö on keskustellut noin kuukauden sisällä kahdesti sekä Putinin että Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin kanssa.

Washington Post viittaa brittiläisen Sunday Times -lehden taannoiseen arvioon Niinistöstä "Putin-kuiskaajana".

"Uskon, että on aina parempi puhua kuin pysyä vaiti. Tämä pitää paikkansa erityisesti ongelma- ja konfliktitilanteissa", Niinistö sanoo amerikkalaislehdelle.

Niinistön mukaan Ukrainan tilanteen kehittymistä on vaikea ennakoida.

"Riskit ja uhat näyttävät kasvavan, mutta kaikkien osapuolten täytyy antaa diplomatialle mahdollisuus", Niinistö sanoo.

Niinistö luonnehtii Putinia haastattelussa kovaksi taistelijaksi, joka arvostaa sitä, että häntä kohtaan osoitetaan arvostusta.

Niinistön mukaan Moskovassa tiedetään, että sotilasliitto Nato ei hyväksy minkäänlaisia rajoituksia mahdolliselle laajentumiselleen.

"On itsestään selvää, että me päätämme tästä asiasta itse ja on itsestään selvää, että Nato ei sulje oviaan", Niinistö sanoi viitaten Suomen mahdolliseen Nato-jäsenyyteen.