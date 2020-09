Aila katkoi 100 000:lta sähköt, maakaapelointi vähensi riskiä – "Sähköt katkeavat yhä harvemmalta ja viat saadaan korjattua aikaisempaa nopeammin", Energiateollisuus kertoo

Johanna Kokkola

Sähkölinjojen vierimetsän hakkuu kaatuvien puiden varalta pelastaa sähkökatkoilta. Pohjois-Karjalassa on ollut menossa tuhansien kilometrien urakka.

Toimitusvarmuusinvestoinnit ovat vähentäneet sähkökatkoja aiempiin myrskyihin verrattuna, arvioi Energiateollisuus.

Vehmaalla aiemmin maatilaa pitänyt Mika Munkki kannustaa maaseudun tiloja maakaapelointiin.

"Ennen kuin Caruna veti kaapelit täällä maahan, sähköt olivat poikki lähes samalla hetkellä, kun annettiin myrskyvaroitus", Munkki sanoo.

Moni, joka ei osaa päättää, valittaa hänen mukaansa myrskyn jälkeen sähkökatkoista ja pian taas korkeista siirtomaksuista.

"Aila vahvisti, että sähköverkkoon jo tehdyt investoinnit parantavat toimitusvarmuutta. Sähköt katkeavat yhä harvemmalta ja viat saadaan korjattua aikaisempaa nopeammin, toteaa Energiateollisuuden (ET) johtaja Kenneth Hänninen.

Ilmajohtoja on korvattu maakaapeleilla ja johtoja on siirretty metsistä tienvarsille. Metsässä olevien johtojen säävarmuutta on parannettu hoitamalla vierimetsiä.

Vakiokorvauksia maksetaan kymmenille tuhansille asiakkaille.

Olosuhteet muistuttivat joulumyrskyjä 2011, jolloin sähköt katkesivat sadoilta tuhansilta asiakkailta.

"Keskeytyksen piirissä oli noin kolme prosenttia kaikista asiakkaista. Pääosa vioista saatiin korjattua nopeasti. Silti monet asiakkaat joutuvat olemaan ilman sähköä liian pitkään."

Vikojen korjausta nopeutti verkkoyhtiöiden hyvä ennakkovarautuminen ja jo tehdyt mittavat toimitusvarmuusinvestoinnit. Vuosikymmenen loppuun mennessä verkon toimitusvarmuutta on parannettu 9,5 miljardilla eurolla.

Lue myös:

Kokoomus suitsisi sähköverkkoyhtiöiden yli-investointeja tiukasti – pitää kallista maakaapelointia järjettömänä haja-asutusalueilla