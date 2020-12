Biojätteen tunnollisempi lajittelu nostaisi Suomen kierrätysastetta lähemmäs EU:n tavoitetta – kotitalousjätteen määrä kasvussa

Jukka Pasonen

Yhdyskuntajätteen kierrätys ei lisäänny riittävän nopeasti. Sitä pitäisi tehostaa, jotta kierrätysaste nousisi nykyisestä 43 prosentista EU:n vaatimaan 55 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä.

Tavoitteena on myös vähentää syntyvän jätteen määrää. Suomen ympäristökeskuksen (Syke) seurannan mukaan kotitalousjätteen määrä on vähentynyt osassa kuntaseuduista, mutta valtakunnallisesti yhdyskuntajätteen määrä on kasvussa.

Syken tutkija Tiina Karppinen huomauttaa, että koti­talousjätteiden tilastossa ovat mukana myös kauppojen ja ravintoloiden jätteet.

Jatkossa ne pitäisi pystyä erottamaan tilastosta, jotta nähtäisiin, missä on petrattavaa.

Syke seuraa jätteen syntymistä ja kierrätysastetta kymmenellä kuntaseudulla.

Vuodesta 2016 kotitalousjätteen määrä on vähentynyt Hyvinkään, Joensuun, Jyväskylän, Lahden, Riihimäen, Turun ja Vantaan seuduilla noin 1–12 prosenttia alueesta riippuen. Eniten jätteet vähenivät Riihimäen ja Lahden alueella, kymmeniä kiloja per asukas.

Kierrätys ei ole tehostunut riittävästi missään. Kierrätysasteet nousivat 1–2 prosenttia Joensuun, Kuopion, Lahden, Porvoon, Turun ja Vantaan seuduilla.

Kotitalouksissa lajitellaan biojätteitä, kartonkia, paperia, lasia, metallia ja muovia. Kaupungeissa keräysastiat sijaitsevat usein taloyhtiöissä, kun taas haja-asutusalueella jätteitä kuljetetaan keräyspisteille.

Esimerkiksi Pohjois-Suomessa lähin keräyspiste saattaa sijaita yli puolentoista tunnin ajomatkan päässä.

Karppisen mukaan haja-asutusalueen jätteiden kierrätysasteesta ei ole tietoa.

”Toivottavasti tulevissa analyyseissä voitaisiin arvioida asutusrakenteen vaikutuksia jätteisiin.”

Se tiedetään, että kierrätysmahdollisuudet ovat parantuneet monilla paikkakunnilla. Muovinkeräyspönttöjä on ilmestynyt pientaloalueille, ja paikoin sellaisen voi tilata omakotitalonkin pihaan.

Tilastokeskuksen jätetilaston mukaan erilliskerätyn muovijätteen kierrätysmäärät ovat kasvussa.

Biojäte on painavin erilliskerättävä jätelaji, joten se vaikuttaa paljon kierrätysasteeseen.

Biojätteen lajittelu on lisääntynyt Hyvinkään, Jyväskylän, Kuopion, Porvoon, Riihimäen, Lahden ja Turun seuduilla.

Seuranta-aineisto vahvistaa, että lajittelun helppous lisää kierrätysintoa. Joillakin alueilla biojätettä kerätään vain suurista kiinteistöistä, eikä kaikkialla velvoiteta sen lajitteluun.

Kierrätystavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan alueellisia ratkaisuja. Keräyspisteiden pitäisi sijaita lähellä, ja jätemaksuihin voitaisiin sisällyttää kannustimia.