Oululainen palopäällikkö yllättyi Ahti-myrskyn vahvuudesta — "Myrsky oli poikkeuksellisen voimakas ja lyhytaikainen"

Aki Strömberg

Suuri osa myrskyn aiheuttamista pelastuslaitoksen tehtävistä johtui kaatuneista puista.

Oulua eilen riepotellut Ahti-myrsky työllisti pelastuslaitosta vielä tänäänkin. Palopäällikkö Petri Hintikan mukaan pelastuslaitoksella oli eilisen päivän aikana noin 200 vahingontorjuntatehtävää, joista 150 oli Oulun kaupungin välittömässä läheisyydessä.

"Ylivoimaisesti eniten tehtäviä oli myrskystä johtuneista puunkaadoista. Taloista on myös lähtenyt myrskyn takia irti pelti- ja huopakattoja."

Myös vesivaurioita on syntynyt paljon viemäreiden tulviessa ja kattorakenteiden vaurioituessa. Hintikan mukaan samankaltaisia myrskyjä ei ole aikaisemmin hänen palomiesurallaan tullut vastaan.

"Joskus on myrskyjen jälkeen ollut samankokoisia tehtävämääriä. Nyt myrsky oli poikkeuksellisen voimakas ja lyhytaikainen. Valtaosa tuulituhoista syntyi 15 minuutin sisällä. Kun hälytysten määrä nousi kerralla niin isoksi, niin meidän on pitänyt priorisoida.

Enimmillään tuhoja on Hintikan laskujen mukaan ollut samaan aikaan raivaamassa 17 yksikköä. Töitä tehtiin kello yhteen asti yöllä, ja niitä jatkettiin vielä aamulla.

Oulun poliisi tiedotti eilen, että myrsky on vaatinut yhden ihmishengen. Henkilö oli jäänyt ulkoilualueella myrskyn kaataman puun alle

Forecan mukaan tiistaina on edellytyksiä maanantain kaltaiselle rajuilmalle erityisesti maan länsiosassa. Esimerkiksi Merenkurkussa on syntynyt puolenpäivän maissa voimakas ukkosrintama, joka moukaroi Pohjois-Pohjanmaata iltapäivän aikana. Pietarsaari Kallanin mittauspisteellä on rekisteröity 27,5 m/s puuskatuuli.

Aki Strömberg

Myrsky aiheutti tuhoa myös rakennuksille.