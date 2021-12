5 000 kurkea kuollut lintuinfluenssaan luonnonsuojelualueella Israelissa

Tartunta on saattanut levitä kurkiin lähialueella lintuinfluenssaan sairastuneesta siipikarjasta.

Kari Kyto

Suomessa pesii arviolta 40 000 kurkiparia.

Lintuinfluenssa on tappanut noin 5 000 kurkea Pohjois-Israelissa Hula-järven suojelualueella, kertoo The Times of Israel. Sen mukaan maassa ei ole luonnonvaraisissa linnuissa aikaisemmin tavattu näin laajaa lintuinfluenssaepidemiaa.

Sen sijaan siipikarjaa H5N1-lintunifluenssa vaivaa ja sen takia on tapettu noin puoli miljoonaa kanaa ja kalkkunaa.

Hula-järvelle kokoontuu kymmeniä tuhansia lintuja ja niitä ruokitaan, jotta ne pysyisivät pois läheisiltä pelloilta. Ruokintaa jatketaan, jotta linnut eivät nyt lentäisi pois ja levittäisi tautia muualle.

Lintuinfluenssa on saattanut tarttua kurkiin ruokinnan välityksellä. Kuorma-auto, joka toi linnuille ruokaa, kävi ensin läheisellä siipikarjatilalla.

Länsi-Suomi lehti uutisoi eilen kurkien joukkokuolemasta. Lehden haastattelema luontoaktiivi Jouko Alhainen arvioi, että epidemian saattaa vähentää Suomeen ensi keväänä saapuvien kurkien määrää. Alhaisen mukaan Joensuun ja Kainuun välisen alueen ja rajaseudun kurjista "hyvinkin merkittävä osa" saattaa talvehtia Israelissa.

