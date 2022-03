Poroalueilla on nyt tavallista vähemmän lunta – pinta on kuitenkin kivikova, joten porojen on mahdoton kaivaa jäkälää

Porojen ravinnonhankinnan kannalta otollisin talvi on vähäluminen ja kylmä. Nyt lunta on vähän mutta lumen pinta on kivikova, minkä vuoksi porojen on vaikea kaivaa jäkälää.