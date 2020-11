Kirja-arvio: Eeva Kolu paloi loppuun kolmesti, ja nyt hän kertoo, miten uupumusta vastaan voi taistella armollisuuden avulla

Kirjailijan kuva: Gummerus Kustannus

Eeva Kolu: Korkeintaan vähän väsynyt. 380 sivua. Gummerus.

Jos nykymaailmaa pitäisi kuvata yhdellä äänellä, varteenotettava vaihtoehto olisi kaiken keskeyttävä hälytysääni, joka ryöstää keskittymisemme puoleensa heti, kun olemme yrittäneet syventyä johonkin asiaan.

Töissä mieltämme tempovat moneen suuntaan puhelut, sähköpostit, pikaviestit ja palaverikutsut. Vapaa-ajalla älypuhelin piippaa jatkuvasti, jos ilmoitusasetuksia ei ole muistanut käydä säätämässä inhimillisemmiksi.

Päiviämme terrorisoivien keskeytysten lisäksi voimia vie jatkuva läsnäolon vaatimus tai ainakin kuvitelma siitä. Ei ole ihme, että moni kärsii vakavasta uupumuksesta. Eeva Kolulla loppuunpalamisia on takana kolme.

Korkeintaan vähän väsynyt on kirja oravanpyörästä, johon meitä ajaa ympäröivä yhteiskunta mutta myös me itse. Kolu kertoo omakohtaisten esimerkkien avulla, mitkä asiat kuluttavat akkumme tyhjiin ennätystehokkaasti ja miten turmiollisesta kierteestä voi päästä irti.

Toimittajana ja bloggarina työskentelevä Kolu on taitava kirjoittaja. Hänen sanoistaan välittyy ymmärrystä ja myötätuntoa, mutta hän osaa myös tarjoilla suuren määrän tärkeää tietoa tiiviissä muodossa.

Kirja muistuttaa, että on ihan ok ottaa rennommin. Joskus se on jopa pakollista. Ennen kaikkea Kolu on armollisuuden asialla.