Kirja-arvio: Agnes tutkii vanhaa huvilaa ja ilahduttaa optimismillaan sekä lapsia että aikuisia

Agnes ja huvilan salaisuus on Agnes-sarjan toinen kirja.

Agnes tutustuu ystävänsä Pullan kanssa tarkemmin isomummolleen kuuluneeseen huvilaan. Missä on salainen ruusuhuone ja kuka availee pianon kantta?

Entä kenen askeleiden ääni kantautuu portaikosta ja mistä sinne leijuu kukkien tuoksu?

Agnes pohtii kirjassa suhdettaan kiusaajana tuntemaansa Alexiin, kun he joutuvat tekemään yhdessä ryhmätyötä. Taustalla hääräävät Agnesin äiti ja remonttiporukkaa johtava Annukka.

"Agnes ja huvilan salaisuus" käsittelee luontevasti monia eri teemoja ja aikatasoja. Toiminta vetää kertomusta mukavasti eteenpäin ja hahmojen vuoropuhelu soljuu hyvin.

Paitsi nykyajan lapsia, kirjassa kuvataan 1930-luvulla lapsuuttaan eläneitä Agnesin isomummoa, tämän veljeä ja ystävää Elsaa. Lapsien myönteisen elämänasenteen tavoittaminen kuuluu kirjan vahvuuksiin.

Hahmojen kanssa on mukava viettää aikaa ja sukupolvien yli ulottuva samaistuminen kannattelee kirjaa hienosti. Kuvitus antaa Agnesille ja tämän ystäville herkät mutta päättäväiset kasvot.

Kirja on suunnattu yhdeksänvuotiaille ja sitä vanhemmille. Sitä sopii lukea myös aikuisen, sillä huvila on tapahtumapaikkana mielikuvitusta kutkutteleva. Varsinkin, jos on itse asunut vanhassa talossa tai päässyt tutkimaan hylättyjä rakennuksia.

Tuutikki Tolonen: Agnes ja huvilan salaisuus.187 sivua. WSOY

