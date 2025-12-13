Metsänomistajan viikon viisi tärkeää uutista: Häkkikärry tuo polttopuut pihaan, lisää irtisanomisia metsäteollisuudessa Maaseudun Tulevaisuus julkaisee lauantaisin koostejutun viikon tärkeistä metsäuutisista.

Kari Siikasen häkkikärry tuo pihaan tarkan määrän polttopuita. Kuva: Petteri Kivimäki

Metsä

Jos et ole ehtinyt seurata uutisia tällä viikolla kovin aktiivisesti, niin ei hätää! MT julkaisee lauantaisin poiminnat viikon ajankohtaisista ja tärkeistä metsäuutisista.

1. Häkkikärry tuo klapit pihaan 2,5 kuution porrastuksella

Klapikauppa on matalan katteen bisnestä ja siihen polttopuuyrittäjä Kari Siikanen lähti hakemaan tehoa uudella jakelukärryllä. Juttu on tilaajille.

2. Metsä Group luopuu metsureista

Metsä Groupilla oli tänä syksynä mittavat muutosneuvottelut, joiden päätteeksi se ilmoitti 520 vakituisen työtehtävän päättymisestä. Samalla se luopuu yrityksen palveluksessa olleista metsureista. Juttu on tilaajille.

3. UPM vähentää lopputuotteita, tekee lisää materiaaleja muille

Painopapereiden yhteisyrityksellä Sappi saa lisäaikaa Euroopan heikosti kannattavalle liiketoiminnalleen ja UPM irtautuu liiketoiminnasta, joka on painanut sen osakkeen arvostusta. Juttu on tilaajille.

4. Lisää irtisanomisia metsäteollisuudessa

Stora Enson muutosneuvottelut johtavat enintään neljän henkilön irtisanomiseen Heinolan tehtaalla. Lunawood irtisanoo 11 työntekijää. Metsä Board vähensi Suomessa 150 työpaikkaa ja muualla maailmassa 160.

5. Kiistoja sudenmetsästyksestä

Maa- ja metsätalousvaliokunta julkaisi tällä viikolla mietintönsä lakiesityksestä suden kannanhoidollisesta metsästyksestä. Suomen luonnonsuojeluliitto uhkaa kannella Euroopan komissiolle, jos esitys tulee voimaan. MTK puolestaan on tyytyväinen siihen, että hallitus tarjoaa ratkaisun suurpeto-ongelmiin.

